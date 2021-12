Little Mix anuncia pausa após fim de turnê em 2022: ‘É o momento certo’

Grupo foi formado em 2011 durante a oitava temporada do The X Factor; Jesy Nelson já havia saído da banda no final de 2020 para cuidar de sua saúde mental

Reprodução/Instagram/littlemix Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock afirmaram que a pausa não significa o fim do grupo



Little Mix anunciou, nesta quinta-feira, 2, uma pausa no grupo a partir de 2022. Após 10 anos, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards eram se dedicar a projetos solos. Em dezembro de 2020, a quarta integrante da banda, Jesy Nelson saiu do Little Mix para cuidar de sua saúde mental. “Queríamos que todos soubessem que, após o fim da turnê ‘Confetti’, em abril/ maio do ano que vem, faremos uma pausa no Little Mix. Foram 10 anos incríveis, uma aventura ininterrupta e maravilhosa, e sentimos que é o momento certo para fazer uma pausa para que possamos recarregar as baterias e trabalhar em alguns outros projetos”, diz nota. “Não podemos agradecer o suficiente por seu amor e apoio sem fim desde o início. Nós amamos muito todos vocês. Não estamos nos separando – Little Mix veio para ficar. Temos planos para mais músicas, turnês e apresentações no futuro. Nós fizemos tantas memórias incríveis com todos vocês, e mal podemos esperar para fazermos muitas mais. Somos irmãs e sempre teremos uma a outra e vocês, os fãs, em nossas vidas. Little Mix é para sempre”, finaliza o comunicado. O Little Mix foi formado em 2011 durante a oitava temporada do “The X Factor“.