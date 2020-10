Little Mix lança o clipe de ‘Sweet Melody’, single de próximo álbum

Canção é a quinta revelada de ‘Confetti’, álbum que será lançado no dia 6 de novembro

Reprodução/Instagram/littlemix Nova canção do quarteto já chegou com clipe nesta sexta-feira (23)



O quarteto Little Mix lançou música nova nesta sexta-feira (23). “Sweet Melody” já chegou com clipe e integra o álbum “Confetti“, que será lançado nas plataformas de streaming em 6 de novembro. Com a canção, o grupo completa cinco músicas já divulgadas do próximo trabalho: “Holiday”, “Break Up Song“, “Not a Pop Song” e “Happiness” também já foram reveladas ao público. As britânicas se apresentam no dia 8 de novembro no EMA 2020 e é esperado que músicas mais recentes façam parte da performance.

Assista ao clipe de ‘Sweet Melody’: