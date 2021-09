Venda de ingressos do Rock In Rio 2022 começa nesta terça; veja preço e programação

Interessados poderão adquirir o Rock In Rio Card, que dá direito a uma entrada para o festival, a partir das 19h desta terça-feira, 21

Divulgação Festival acontecerá em setembro de 2022



A venda dos ingressos para o Rock In Rio 2022 começa nesta terça-feira, 21. Os interessados poderão realizar a compra do Rock In Rio Card a partir das 19h. Na prática, o card dá direito a um ingresso do evento, mas não será permitido escolher o dia do festival. A escolha só será aberta para os compradores no dia 23 de novembro, se estendendo até 1º de abril de 2022. Até lá, todos as atrações serão anunciadas pela organização. Os valores das entradas são R$ 545 (inteira) e R$ 272,5 (meia), sendo que os clientes que utilizarem um cartão do Itaú terão descontos no valor A compra de cards está restrita à quatro unidades por CPF, sendo que apenas uma pode ser meia entrada. Os shows do festival estão marcados para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Até o momento, já foram anunciados quatro headliners do evento, sendo eles Justin Bieber, Post Malone, Iron Maiden e Dua Lipa. Confira aqui todas as trações confirmadas até agora no Palco Mundo.