Lollapalooza divulga ordem e horário dos shows do festival

Evento recebe nomes como Deftones, Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Taylor, the Creator, nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO As apresentações começam a partir das 12h



A organização do festival Lollapalooza divulgou nesta terça-feira (24), a ordem e horário em que os shows acontecerão. O evento está marcado para os dias 20, 21 e 22 de março. As apresentações começam a partir das 12h.

O Lolla acontece no Autódromo de Interlagos, com abertura dos portões às 11h. Na sexta-feira, o festival abre com Camila Jun. A rapper revelação Doechii faz sua apresentação às 19h05 no palco Budweiser, que logo em seguida recebe a vencedora de dois Grammys Sabrina Carpenter, às 21h30.

Já a galera do rock pode acompanhar Viagra Boys (15h50), Interpol (18h) e o headliner Deftones (20h10) no palco Samsung Galaxy.

No sábado, as irmãs mexicanas da banda de rock The Warning, um dos novos nomes mais badalados do gênero, tocam às 16h45 no palco Flying Shushi. O lendário grupo de rap Cypress Hill se apresenta às 18h no palco Samsung Galaxy, seguido pelo também renomado DJ Skrillex.

Chappell Roan, também uma das artistas pop que mais cresceu ano passado e ganhadora de um Grammy, é headliner do palco Budweiser às 21h30.

No domingo, dia que fecha o festival, Addison Rae e Lorde são as principais atrações no palco Samsung Galaxy. Taylor, the Creator, rapper vencedor de três Grammys, é o último headliner do palco Budweiser. O grupo Katsey faz seu show também neste dia, no palco Flying Fish, às 21h30.

Veja a programação completa