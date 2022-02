Luísa Sonza divide opiniões ao tirar roupa e sensualizar em cama durante show; assista

Cantora fez sua primeira performance de ‘Café da Manhã’, música que gravou com Ludmilla

Reprodução/Instagram/Twitter/luisasonza Luísa Sonza sensualizou em primeira apresentação de 'Café da Manhã'



A cantora Luísa Sonza apresentou pela primeira vez em um show a música Café da Manhã, que gravou em parceria com a cantora Ludmilla. Vale ressaltar que a canção e o clipe serão lançados oficialmente na terça-feira, 8, às 21h. A apresentação aconteceu no parque de diversões Hopi Hari, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, e está dando o que falar nas redes sociais. Em vídeos que a própria artista postou no Instagram e no Twitter, ela aparece tirando uma peça de roupa enquanto canta e depois sensualizando em cima de uma cama que foi colocada no palco. A performance da artista empolgou o público que estava presente no show e, nos vídeos em que canta a música nova, é possível ouvir a plateia aos gritos.

O nome da cantora foi parar nos assuntos comentados do Twitter nesta segunda-feira, 7, e enquanto alguns seguidores estão exaltando a cantora, outros estão criticando sua performance. “Luísa Sonza deu uma perdida no personagem, né? Fico triste com o vídeo de show dela porque ela tem talento, mas está nessa coisa bizarra de sexualização zoada do próprio corpo que a música até ficou de lado parece que é só striptease mesmo”, comentou uma pessoa. “Enquanto a galera está comentando de forma negativa sobre as performances de Luísa Sonza, a gata tá ganhando rios de dinheiro e seguindo a vida linda e riquíssima. Deixa a mulher fazer o que ela quiser, bando de puritano invejoso”, escreveu outra.

Entre os cometários de defesa, muitos seguidores citaram cantoras internacionais que também já sensualizaram em apresentações, como Madonna e Britney Spears. “O povo defendendo a Luísa Sonza comparando ela com a Madonna é tão vergonhoso (risos). Não é sequer nem o mesmo contexto quanto mais o mesmo objetivo/causa, não sejam burros”, postou um seguidor. Também teve gente ressaltando que, desde que terminou seu casamento com Whindersson Nunes, a cantora é alvo de críticas nas redes sociais. “Sério, ninguém cansa dessa perseguição com a Luísa Sonza, não? A mulher não pode fazer absolutamente nada que todo mundo cai em cima com uma opinião merda, já não basta tudo o que a coitada passou, pqp hein, dêem um tempo”, disparou um seguidor.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

li algumas pessoas falando que a Luisa Sonza tá muito apelativa…ela não tá apelativa ELA TA É GOSTOSA pic.twitter.com/vjuuOcfyg1 — Matheus (@odontinho) February 6, 2022

luisa sonza deu uma perdida no personagem ne? fico triste com vídeo de show dela pq ela tem talento mas tá nessa coisa bizarra de sexualização zoada do próprio corpo q a música até ficou de lado parece q eh so strip tease mesmo — bruba (@sheisbru) February 7, 2022

Enquanto a galera tá comentando de forma negativa sobre as performances de Luísa Sonza, a gata tá ganhando rios de dinheiro e seguindo a vida linda e riquíssima. Deixa a mulé fazer o que ela quiser, bando de puritano invejoso — Maria Capitolina Santiago (@gabrieellygcb) February 7, 2022

sério ngm cansa dessa perseguição com a luisa sonza não? a mulher não pode fazer absolutamente NADA q todo mundo cai em cima com uma opinião merda, já n basta tudo q a coitada passou pqp hein dêem um tempo — 𝕿𝖍𝖆𝖙𝖘 🦇 (@amodernizei) February 7, 2022