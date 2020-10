Rapper Sean ‘Diddy’ cria partido político para negros nos EUA

O rapper Sean “Diddy” Combs inaugurou nesta sexta-feira, 16, um partido político focado nos cidadãos negros dos Estados Unidos, chamado Our Black Party (“nosso partido negro”, em inglês), por considerar que nenhum dos partidos atuais atende às demandas da população negra. “Podemos protestar o quanto quisermos, mas, para vencermos, temos que construir nosso próprio partido político”, disse o artista aos 15 milhões de seguidores no Twitter, enquanto pedia votos para o candidato presidencial democrata, Joe Biden, para impedir que o republicano Donald Trump seja reeleito.

It's bigger than November 3rd and the presidential election. I am committed to getting Trump out, but I care about the long term picture. Support @OurBlackParty and help us control our destiny.

— Diddy (@Diddy) October 16, 2020