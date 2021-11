Filho de Marília Mendonça ainda não sabe da morte da mãe: ‘Para ele, ela foi trabalhar’

Ruth Moreira disse que ainda não teve tempo de viver o luto e que está se mantendo firme pelo neto, que continuará morando com ela

Reprodução/Globo/15.11.2021 Murilo Ruff e Ruth Moreira possuem a guarda compartilhada de Léo



Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, contou que Léo, filho da artista com o cantor Murilo Huff, ainda não saber sobre a morte da mãe. O menino completa dois anos no próximo dia 16 de dezembro e a família preferiu que ele não fosse ao enterro e nem no culto dedicado à cantora. Marília morreu no último dia 5 de novembro após o avião em que estava cair em Caratinga, Minas Gerais. “Ele [Léo] ainda não entende. Para ele, a mamãe foi trabalhar. A gente sempre fala para ele que a mamãe está trabalhando. Se ele olha a porta do quarto dela fechada, ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Eu entro com ele e digo que a mamãe está trabalhando”, falou Ruth em entrevista ao “Fantástico”, da Globo, do último domingo, 14.

A família ainda não sabe como e quando irá contar para Léo o que aconteceu com a cantora. O irmão de Marília, João Gustavo, disse que eles já pensaram em várias formas de falar e querem que Léo sabia que a mãe era chamada de rainha. Ruth acrescentou: “Vamos devagarinho, vamos falar da estrelinha, vai chegar a hora certa. Não tivemos tempo de ter um luto, foi uma semana de reunião para resolver questões de guarda e muitas coisas”. Léo continuará morando com a avó, pois Murilo aceitou a guarda compartilhada. “Somos família e vamos criar o Léo em clima de paz e amor porque ele vai precisar muito da gente”, disse a mãe da cantora, que evita demonstrar seu sofrimento perto do neto. “Chorei muito por dois dias, depois não. Tenho meu neto, se ele me ver chorando, ele vai se desesperar.” Ruth falou que está sendo forte porque sente que era isso o que a filha queria.