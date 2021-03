‘Maior superação da minha vida’, diz cantor Edson ao deixar UTI de Covid-19

A dupla de Hudson recebeu alta após passar cinco dias tratando uma pneumonia na unidade de terapia intensiva; sertanejo recebeu aplausos da equipe de profissionais da saúde do hospital

Reprodução Instagram EdsonSertanejo Edson agradeceu a todos os profissionais da saúde que atuaram na sua recuperação



O cantor Edson, da dupla sertaneja Edson e Hudson, recebeu alta da unidade de terapia intensiva do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, neste sábado, 13. O sertanejo, que estava internado há cinco dias tratando uma pneumonia decorrente da Covid-19, foi transferido para um quarto e possui perspectiva de ir para casa nos próximos dias. A assessoria de imprensa de Edson informou que ele está estável e respira espontaneamente, sem a necessidade de receber oxigênio suplementar. Em vídeo compartilhado no Instagram, o músico aparece sendo aplaudido pela equipe de profissionais de saúde do hospital enquanto deixa o seu leito de UTI ao lado da esposa, Deia Cypri. “Ainda temos um caminho a percorrer mas chegar até aqui está sendo a maior vitória e superação da minha vida!”, escreveu Edson na legenda. Ele ainda agradeceu aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, além dos familiares, amigos e fãs que torceram pela sua recuperação.