Maite Perroni divulga trecho de nova música do RBD

Canção será lançada na íntegra durante live de comeback da banda mexicana

Reprodução/Twitter O RBD se separou oficialmente em 10 de março de 2009



Maite Perroni fez o dia dos fãs da banda mexicana RBD. Após o anúncio de que integrantes da banda irão se reunir para um comeback, a atriz confirmou os boatos de que uma música será lançada e divulgou em seu TikTok, nesta quarta-feira, 11, trecho da nova canção do grupo, “Siempre He Estado Aqui”. A música será apresentada na íntegra durante transmissão ao vivo, marcada para 26 de dezembro. Um grande presente de natal para os fanáticos! Anahi, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann estarão presentes na reunião do sexteto. Dulce Maria e Alfonso Herrera não estão participando do projeto, mas provavelmente irão aparecer na live “Ser O Parecer” via chamada de vídeo. Até o dia da do encontro, serão liberadas uma série de lives “Behind the Scenes”, que mostrarão os bastidores do reencontro e cenas dos mais de quatro anos de carreira do grupo.

“Nós temos uma surpresa para você. Os rumores são verdadeiros. Você pode fazer parte da União Virtual Global. Com o áudio original deste vídeo você pode cantar conosco virtualmente em nosso show. Nossa nova música pode ser o seu ingresso. Nos vemos em 26 de dezembro”, anunciou Maite em seu TikTok. “Cantemos juntos! Este pedaço da letra #SiempreHeEstadoAqui (Eu sempre estive aqui) pode ser seu ingresso de entrada para cantar com a gente virtualmente”, escreveu no vídeo que mostra trecho da nova canção. A letra da música é uma junção de outros sucesso da banda como ‘Salvame’, ‘Este Corazón’, ‘Un poco de tu amor’ Enseñame’ e ‘Solo quedate en silencio’.