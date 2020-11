Shows em cinco estados marcam edição híbrida do Prêmio Multishow 2020

Premiação terá performances musicais espalhadas pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Minas Gerais

Divulgação/Multishow Lulu Santos, Ludmilla, Jão e Luísa Sonza são algumas das atrações do Prêmio Multishow 2020



O Prêmio Multishow 2020 chega à sua 27ª edição em formato totalmente inédito! O pré-show da premiação será transmitido a partir das 21h desta quarta-feira, 11, no canal Música Multishow no Youtube e a partir das 21h15 no Multishow. Com o slogan “A Música não Para”, a cerimônia apresentada pelo trio Paulo Gustavo, IZA e Tata Werneck começa oficialmente às 22h30. A edição híbrida de 2020, pela primeira vez na história, contará com performances musicais espalhadas por cinco estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Minas Gerais.“No momento atual, as pessoas perceberam que ninguém vive sem arte, a gente consome muito mais arte do que poderíamos imaginar, precisamos ser gratos a isso. No Prêmio Multishow, queremos valorizar a música e com segurança, que é o mais importante diante das circunstâncias. É difícil fazer comédia sem uma plateia presencial, mas nós vamos nos adaptar e fazer bem. Eu, Paulo e IZA nos admiramos muito”, disse a humorista Tata Werneck.

O trio, que estará no hub central, no Rio de Janeiro, vai revelar os vencedores de 16 categorias! E, como nos anos anteriores, o vencedor do Clipe TVZ do Ano será escolhido exclusivamente pelos fãs via Twitter. Para votar, basta Tweetar utilizando a hashtag correspondente ao videoclipe preferido. A votação será encerrada às 19h desta quarta. As categorias Canção do Ano, Álbum do Ano, Revelação do Ano, Produtor do Ano, Capa do Ano, Gravação do Ano e Clipe do Ano não irão a voto popular, sendo escolhidas por especialistas. Esta edição também vai contar com uma categoria inédita: “Live do Ano”! A plateia será virtual e composta por fãs dos indicados, que se inscreveram no site da premiação. No Rio de Janeiro, se apresentam Lulu Santos, Teresa Cristina, IZA, Ludmilla, Dilsinho, Lexa, Kevinho e Pedro Sampaio. Na Bahia, uma estrutura será montada para receber a performance de Ivete Sangalo. Já no Ceará, em Fortaleza, quem se apresenta é Wesley Safadão. Enquanto isso, Minas Gerais será palco de Skank e Jota Quest. A capital paulistana vai contar com performance de Luísa Sonza, que vai dividir o palco com MC Zaac – seu parceiro no single “Toma”.

Vem conhecer os indicados!

Cantor do ano

Dilsinho

Emicida

Gusttavo Lima

Vitão

Vitor Kley

Cantora do ano

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Luísa Sonza

Marília Mendonça

Música do ano

“A Gente Fez Amor” (Gusttavo Lima)

“A Tal Canção Pra Lua” (Vitor Kley e Samuel Rosa)

“Desce Pro Play (PA PA PA)” (MC Zaac, Anitta e Tyga)

“Liberdade Provisória” (Henrique & Juliano”)

“Verdinha” (Ludmilla)

Experimente

Agnes Nunes

Elana Dara

Fran

Giulia Be

Menos É Mais

Live do ano

Bruno & Marrone

Caetano Veloso

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Marília Mendonça

Grupo do ano:

BaianaSystem

Jota Quest

Lagum

Melim

Sorriso Maroto

Música Chiclete do ano

“Braba” (Luísa Sonza)

“Desce Pro Play (PA PA PA)” (MC Zaac, Anitta e Tyga)

“Menina Solta” (Giulia Be)

“Sentadão” (Pedro Sampaio, Felipe Original, JS O Mão de Ouro)

“Tudo OK” (Thiaguinho MT, Mila, JS O Mão de Ouro)

Dupla do ano

Anavitória

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Sandy & Junior

Zé Neto & Cristiano

Clipe TVZ do ano

“Amor de Que” (Pabllo Vittar)

“Asas” (Luan Santana)

“Combatchy” (Anitta, LEXA, Luísa Sonza e MC Rebecca)

“Crise de Saudade” (Léo Santana)

“Malokera” (MC Lan, Skrillex, TroyBoi, Ludmilla e Ty Dolla $ign)

Categorias Superjúri

Revelação do ano

Ana Frango Elétrico

Jup do Bairro

Rosa Neon

Canção do ano

“Amor de Que” (Pabllo Vittar)

“Braille” (Rico Dalasam e Dinho)

“Vem Me Satisfazer” (MC Ingryd e DJ Henrique da VK)

Álbum do ano

“AmarElo” (Emicida)

“Little Electric Chicken Heart” (Ana Frango Elétrico)

“Rastilho” (Kiko Dinucci)

Clipe do ano

Produtor do ano

Capa do ano

Gravação do ano