‘Emily in Paris’ é renovada para 2ª temporada

Plataforma não revelou detalhes sobre início das gravações ou data de estreia

Stephanie Branchu/Netflix Série conta a história de Emily (Lily Collins), uma executiva de marketing estadunidense que se muda para Paris a trabalho



A Netflix acaba de anunciar nesta quarta-feira, 11, que a série “Emily in Paris” foi renovada para a segunda temporada. O seriado foi lançado em 3 de outubro, um pouco mais de um mês atrás, mas já deu o que falar. Ambientada na cidade do amor, a série de Darren Star (Sex and the City), conta a história de Emily (Lily Collins), uma executiva de marketing estadunidense que acaba caindo de paraquedas em uma empresa francesa. Emily vai substituir a sua chefe, que engravidou e decidiu ficar nos Estados Unidos. Com a cara e a coragem, ela chega à cidade sem saber uma palavra em francês. Apesar de todos os desafios e problemas causados pelas falhas na comunicação, Emily consegue se destacar no trabalho, viver muitos romances e fazer novas amizades. A Netflix não revelou detalhes sobre o início das gravações ou data de estreia da segunda temporada.

Segunda temporada (contém spoiler)

O final da série deixa um gancho bem importante sobre a vida amorosa da personagem, dando a entender que este fio puxará a próxima temporada. Com o slogan “melhor dois do que um”, a plataforma de streaming anunciou a renovação da série, mas também deixou um spoiler sobre a protagonista se envolver ainda mais com Gabriel (Lucas Bravo) e Mathieu Cadault (Charles Martins) ou com o casal Gabriel e Camille (Camille Razat). A possibilidade do trisal foi revelada pelos próprios atores à TV Guide.

"There's a good way to settle all this." Sounds like the Emily in Paris cast wants to see a throuple situation happen if we get a Season 2 😜 Full video: https://t.co/rMw6LxWiDL pic.twitter.com/mTCSRxs5Kg — TV Guide (@TVGuide) November 8, 2020

“Existe um bom jeito de resolver tudo isso, e talvez quando houver um conflito de interesses como esse, reunir todas as partes seria uma boa solução. Nós vivemos em um mundo livre, nós estamos na França, em Paris e talvez a tensão sexual entre Gabriel, Camille e Emily e todo mundo poderia dar em alguma coisa”, disse o intérprete de Gabriel. “Talvez eles estarão nesse ‘amor livre’, eu não sei. Eles podem ser um ‘trisal’, totalmente”, completou Camile. O que será que vem por aí?

Confira o anúncio: