Marina Lima encerra turnê em SP e Lollapalooza abre venda de ingressos; confira programação musical
Agenda de shows da semana tem ainda Thundercat, Seafret, Meta Metá e Luiza Brina
Com grande expectativa para 2026, o Lollapalooza anunciou a abertura da venda geral de ingressos da próxima edição do festival. Depois da pré-venda do LollaLovers, a nova etapa garante o acesso aos três dias do evento – o Lolla Pass – em três modalidades diferentes. A primeira, o Lolla Pass “tradicional”, sai por R$ 1.863,53. O Lolla Comfort Pass by Bradesco, que dá acesso a uma área exclusiva com vista privilegiada ao palco Budweiser, além de espaço para descanso, bares e banheiros próprios, sai por R$ 3.820.
O Lolla Lounge Pass, considerado o espaço premium, com open bar, after party e transporte de ida e volta, custa R$ 4.583. Todos os ingressos possuem opção de meia-entrada e entrada social, que pode garantir até 50% de desconto na compra, além de descontos para clientes Bradesco. As entradas estão à venda pelo site da Ticketmaster, com 20% de taxa de serviço, ou sem taxas na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera, que funciona de terça a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 14h às 20h. A modalidade Lolla Day, que garante acesso a um dia específico do festival, deve ser disponibilizada após a divulgação do lineup.
Após trazer nomes como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Tool e Shawn Mendes em 2025, a expectativa é de que o Lolla, que já virou marca registrada no calendário dos festivais brasileiros, traga nomes ainda mais fortes para a edição de 2026. Entre os mais cotados estão o rapper Tyler, The Creator, a cantora pop Sabrina Carpenter e a neozelandesa Lorde, que lançou o álbum Virgin em junho. Quem também pode pintar é o Deftones, que tocou no Lollapalooza em Chicago em 2024, e cujo baterista confirmou vinda ao Brasil no ano que vem.
Outro festival programado para São Paulo é o Chic Show, que chega à segunda edição neste ano. O lineup de peso foi confirmado nesta semana, com Jorge Ben Jor, Mano Brown, Zapp, Arrested Development e Luciana Mello. O evento deve acontecer no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em 5 de dezembro. Os ingressos, que vão de R$ 280 a 720 entram em venda no site da Ticketmaster e na bilheteria do Shopping Ibirapuera no próximo dia 23, às 10h.
Na capital paulista, vale a pena ficar de olho em outros nomes que também anunciaram shows por aqui. Os americanos do Boyce Avenue marcaram turnê pelo Brasil em novembro, com passagem pela Audio no dia 18. Já os britânicos e lendas do grindcore Napalm Death tem uma parada imperdível para os fãs no Hangar 110 programada para 5 de dezembro, com abertura do Ratos de Porão. No campo do esporte, a cantora Karol G foi confirmada pela NFL como estrela do show do intervalo na partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Neoquímica Arena.
Confira a programação da semana
É praticamente impossível que um show da Marina Lima passe despercebido pelo púbico. Uma das musas da música nacional encerra a turnê Rota 69 na Casa Natura Musical com dois shows: um no dia 22 e outro no dia 23. Sorte de quem já garantiu os ingressos, porque as duas datas estão completamente esgotadas. Mas quem sabe você não dá sorte de encontrar alguém vendendo uma entrada de última hora?
Quem também chega em São Paulo – mais especificamente no Cine Joia – é a dupla britânica Seafret, do hit “Atlantis”. É a primeira apresentação de Jack Sedman e Harry Draper no Brasil em três anos, com o repertório dos três discos de estúdio. Os ingressos vão de R$ 180 a 400 e estão disponíveis pelo Sympla.
Agenda completa
Quem: Thundercat
Onde: Audio
Quando: Quarta, 20/8, às 21h30
Quanto: a partir de R$ 210 (no segundo lote)
Por que ir?: O baixista Stephen Lee Bruner se tornou uma estrela da música, com um trabalho que vai muito além do jazz. O show é ideal para quem gosta de funk, soul, hip hop e R&B.
Quem: Luiza Brina
Onde: SESC Ipiranga
Quando: Sábado, 23/08, às 20h e domingo, 24, às 18h
Quanto: a partir de R$ 18
Por que ir?: Em 2024, Luiza lançou Prece, o quinto álbum de estúdio. O trabalho rendeu duas nomeações no Women Music Event: melhor álbum do ano e melhor compositora do ano
Quem: Metá Metá
Onde: SESC Guarulhos
Quando: Sábado, 23/08, às 20h
Quanto: a partir de R$ 15
Por que ir?: Na ativa desde 2011, o trio sempre inventivo mistura vários ritmos e sons. Obatalá e Angouleme são duas faixas imperdíveis.
