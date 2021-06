Mark Hoppus, vocalista do Blink 182, revela que está com câncer

Músico de 49 anos não revelou o tipo de tumor, mas disse que está assustado com a quimioterapia

Reprodução/ Instagram @markhoppus Mark está com 49 anos e segue na ativa com o Blink 192 e a Simple Creatures



O vocalista e baixista da banda Blink 182, Mark Hoppus, usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 23, para informar aos fãs que está lutando contra um câncer. O músico não informou qual é o tipo de tumor, somente disse que está realizando quimioterapia e está assustado com o atual momento. “Nos últimos três meses eu tenho realizado quimioterapia para um câncer. Eu tenho câncer. É uma droga e eu estou assustado, e ao mesmo tempo sou abençoado por ter médicos incríveis, uma família e amigos que me ajudam a passar por isso. Eu ainda tenho meses de tratamento, mas estou tentando me manter esperançoso e positivo. Não posso esperar estar livre do câncer e ver todos vocês em um concerto no futuro próximo”, escreveu ele em sua conta no Twitter. A postagem viralizou nas redes e muitos fãs e amigos músicos desejaram melhoras a Mark e mandaram mensagens positivas. O vocalista está com 49 anos e fundou a banda de pop funk junto com o amigos Tom DeLonge em 1992. Ao lado de Travis Barker e Matt Skiba, o trio ainda mantém o grupo nas paradas musicais. Além do Blink, Mark também tocou baixo e cantou na +44 e na Simple Creatures.