Matheus e Kauan se reconcilia com Henrique e Juliano e Murilo Huff diz: ‘Marília está feliz’

Maiara, dupla de Maraisa, foi quem ajudou os sertanejos a se entenderem; os cantores de ‘Vou Ter Que Superar’ admitiram que cometeram deslizes

Reprodução/Instagram/matheusekauan/24.11.2021 Matheus e Kauan postaram vídeos cantando com Henrique e Juliano



A dupla Matheus e Kauan revelou que já teve uma relação conturbada com os cantores Henrique e Juliano, mas eles conseguiram se acertar após um empurrãozinho da cantora Maiara, parceira de Maraisa. As duplas sertanejas conseguiram revolver as desavenças do passado e apareceram cantando juntos nas redes sociais, sendo que uma das músicas Vou Ter Que Superar, que Matheus e Kauan gravou com Marília Mendonça. “Num passado distante tivemos alguns ‘desentendimentos’ por deslizes da nossa parte, mas Deus preparou um momento incrível para que pudéssemos passar uma borracha em tudo e foi lindo! Nossa admiração e respeito por vocês sempre, amigos Henrique e Juliano”, postaram Matheus e Kauan no Instagram.

Os sertanejos também agradeceram a irmã de Maraisa pela ajuda nessa reconciliação: “Obrigado Maiara, que coração gigante você tem! O tempo cura e ensina e nessa vida só vale a pena plantar coisas boas”. Após Matheus e Kauan admitirem que erraram com Henrique e Juliano, os irmãos se manifestaram. “Que Deus os abençoe grandiosamente hoje e sempre! Meus parabéns pela belíssima atitude e pela coragem. Grande abraço viu?! Fiquem com Deus”, comentaram os intérpretes do hit Até Você Voltar. O motivo do desentendimento entre as duplas não foi revelado, mas ao se deparar com a notícia de que fizeram as pazes, o cantor Murilo Huff, que foi namorado da Rainha da Sofrência, afirmou: “Marília está muito feliz vendo isso”.