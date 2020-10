Lexa e Luísa Sonza abusam da ousadia no clipe de ‘Quebrar Seu Coração’; vem ver

Em nova parceria, cantoras arrasam em looks e Luísa surge ruiva com peruca vermelha

Reprodução/Instagram/lexa Lexa e Luísa Sonza lançaram clipe de parceria nesta sexta (23)



Lexa e Luísa Sonza se uniram em uma nova parceria no clipe de “Quebrar Seu Coração“, lançado nesta sexta-feira (23) no YouTube. As cantoras abusam da ousadia com looks extravagantes e Luísa surge ruiva com uma peruca vermelha. No Instagram, Lexa desabafou que nos últimos meses não se sentia bem com seu corpo por perder 16kg e, por isso, decidiu mostrar mais do que o normal no novo videoclipe. “Hoje estou me sentindo mais feliz, mostrando mais o meu corpo e me sentido mais segura. Pode ser que no próximo clipe eu queira vir mais vestida, uma proposta diferente, não sei, mas nesse eu quis me jogar”, escreveu a funkeira. No ano passado, Lexa e Sonza se uniram a Anitta e MC Rebecca na música “Combatchy”.

Assista ao clipe: