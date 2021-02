MC Kevin troca farpas com MC Livinho e se gaba: ‘Agora é fácil vir atrás de mim’

Funkeiro afirmou que em 7 anos de carreira tentou gravar com Livinho e não teve a atenção do cantor

Os cantores MC Livinho e MC Kevin trocaram farpas pelas redes sociais por meio de lives no Instagram. A confusão começou porque Kevin disse que Livinho nunca deu atenção a ele e, agora que ele está mais conhecido, o galã do funk queria se aproximar. “Livinho, você está me seguindo, para de me seguir, mano. Vai escrever suas músicas, tocar seu piano, suas flautas, vai tocar berimbau e me esquece. Agora é fácil vir atrás de mim, quantas vezes eu pedi para gravar uma música com você? Agora você quer minha atenção?”, questionou o cantor. Kevin afirmou que vai dar atenção a quem cresceu com ele e não a quem o desprezou. “Vou dar atenção para o MC PH que venceu droga comigo, passou sufoco comigo e viu que a favela venceu.”

Kevin também se gabou do fato da sua live ter 160 mil pessoas e afirmou que a de Livinho nunca bateu 50 mil pessoas. Ele ainda fez uma comparação dizendo que representava o Tim Maia e o dono do hit Cheia de Marra o Roberto Carlos. “Foram sete anos de carreira que o cara nunca gravou comigo, senti na alma. Agora o cara está vindo falar comigo e estou sentindo na alma que o mundo dá volta”, enfatizou Kevin. Livinho respondeu o funkeiro também em uma live. “Quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi ajudar a pagar a cirurgia do meu avô, que não tinha as duas pernas, vivia em cima de uma cama. Era 20 mil reais a cirurgia que ele tinha que fazer. Quando eu ganhei mais dinheiro, dei uma casa para a minha mãe e para o meu pai. Sabe a primeira coisa que eu vi que você fez quando você estourou? Você foi pular de paraquedas”, começou dizendo o cantor.

Livinho também rebateu Kevin por dizer que ele estava querendo assunto só porque o funkeiro se tornou mais conhecido. “Não quero gravar com você, sabe por quê? Porque eu preferia mesmo trocar um papo com você. Eu sei que você não é isso, você é meu fã, veado. Você é meu fã e não assume. Você fica falando para eu ir tocar meus bagulhos porque sabe que eu sou monstro e você é monstro também. Eu levanto a bandeira do funk de uma forma que eu vou chegar em qualquer lugar e as pessoas vão me respeitar”, garantiu o artista. Livinho também provocou o funkeiro ao pedir para as pessoas compararem quem tinha mais ouvintes em uma plataforma de streming de música.

