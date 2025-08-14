Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida

Produção ainda não tem data para ser lançada nem nome confirmado; Daive Mustaine, membro fundador da banda e vocalista, comentou o lançamento e aposentadoria: ‘Obrigado por tudo’

A banda americana Megadeth, de trash metal, anunciou nesta quinta-feira (14) que seu próximo álbum, será o último. A informação foi compartilhada nas redes sociais do grupo e no site oficial. A produção ainda não tem data para ser lançada nem nome confirmado. Daive Mustaine, membro fundador da banda e vocalista, comentou o lançamento e aposentadoria no texto publicado no portal. “A maioria [dos músicos] não saem de cena nos seus termos no auge, e é onde estou agora em minha vida. Eu viajei o mundo e fiz milhões e milhões de fãs e a parte mais difícil de tudo isso é dizer adeus a eles”. Além do LP, a banda também anunciou que fará uma turnê de despedida no ano de 2026.

“Se tivesse um momento perfeito para fazer uma turnê mundial, é agora”. No texto, Musteine chama os fãs para “celebrar” o grupo nos próximos anos e agradeceu o apoio deles. “Nos fizemos algo juntos realmente maravilhoso e que provavelmente não se repetirá. Nos começamos um estilo musical, nos começamos uma revolução, nos mudamos como o mundo da guitarra e como é tocada, e mudamos o mundo. As bandas que toquei influenciaram o mundo. Eu amo vocês por isso. Obrigado por tudo.”

A banda também irá lançar um single na primavera, quando começarem as pré-vendas do álbum, no dia 24/09.