Bela Gil revela que se ofereceu para ser barriga de aluguel de Preta Gil: ‘Seria o forninho, né?’

Bela Gil fez uma revelação surpreendente no Saia Justa exibido na noite de quarta-feira (13), no GNT. A chef de cozinha disse que se ofereceu para gestar um filho para sua irmã, Preta Gil (1974 – 2025), que morreu em 20 de julho. “Teve uma época em que a minha irmã queria ter outro filho e começou o processo de congelamento de óvulos, mas por alguma questão ela não ia poder engravidar, ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido. E aí conversando, a gente conversava muito, ela compartilhava sempre suas questões, principalmente com os familiares, e eu falei: ‘Eu posso engravidar pra você’. Aí ela: ‘Sério, você faria isso?’ E eu: ‘Óbvio'”, lembrou Bela, que é uma das apresentadoras fixas do programa.

Conhecida popularmente como barriga de aluguel, o nome correto do procedimento no Brasil é barriga solidária. É um procedimento em que uma mulher cede seu útero para gestar um bebê para outra pessoa ou casal, geralmente um parente próximo. No Brasil, essa prática é permitida desde que siga as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Bela Gil também falou sobre tais regras.

“Aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso e a outra questão é que você possa fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. E tem outras situações também que já é permitido. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, mas aí cada um tem sua jornada e a vida tomou seu rumo e não rolou. Mas eu seria. Eu teria a filhinha ou o filhinho dela. Seria o forninho, né?”

Preta Gil teve apenas um filho, Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Muller. O menino nasceu em 1995, quanto Preta tinha apenas 20 anos, e também foi pai jovem, com a mesma idade. Sol de Maria, neta de Preta Gil, tem 9 anos. Irmã mais nova de Preta Gil, Bela Gil tem 37 anos, é mãe de Flor Gil, de 16 anos, e de Nino, de 9 anos, ambos frutos de seu casamento com João Paulo Demasi, conhecido como JP.

*Com informações do Estadão Conteúdo

