Membro da boy band ‘The Wanted’ é diagnosticado com câncer terminal no cérebro

Com glioblastoma de grau quatro, Tom Parker iniciou tratamento de quimioterapia para prolongar a vida e ver o nascimento de seu segundo filho

Reprodução/ Instagram Tom Parker tem 32 anos e fez sucesso na boy band 'The Wanted'



O vocalista da boy band britânica/irlandesa The Wanted, Tom Parker, de 32 anos, disse à OK Magazine que foi diagnosticado com um tumor cerebral inoperável e começou tratamentos de radioterapia e quimioterapia para prolongar sua vida. O tempo de vida esperado para alguém nessa situação é de algo entre 3 e 18 meses. De acordo com o relato do músico, o diagnóstico de glioblastoma de grau quatro aconteceu após uma série de convulsões que teve durante uma viagem a Norwich, no verão. “Ainda estou em choque, é muita coisa para absorver. É tão difícil”, comentou.

A esposa de Tom, Kelsey, explicou que os dois sabiam que tinha algo de errado, mas não esperavam esse diagnóstico. “Foram semanas loucas. Tínhamos a sensação de que algo estava errado em julho, mas nunca poderíamos ter imaginado que fosse isso. Ainda não parece real. É horrível. Assistir seu parceiro passar por isso é tão difícil, porque como posso dizer a ele para não se deixar consumir? Eu tiro o telefone dele, porque senão ele vai sentar lá e pesquisar coisas no Google e então acabar em um buraco. Quanto mais você procura no Google, pior as coisas podem ser jogadas em você, e isso não é bom para ninguém”, disse. O casal se casou em 2018 e tem duas filhas, Aurelia, de 1 ano e seis meses, e esperam o segundo filho.

Além da entrevista para a revista, Tom anunciou em seu Instagram seu estado de saúde em mensagem emocionante. “Não há uma maneira fácil de dizer isso mas eu infelizmente fui diagnosticado com um Tumor no Cérebro e já estou passando por tratamento. Nós estamos todos absolutamente devastados mas iremos lutar até o fim. Nós não queremos a tristeza de vocês, nós só queremos amor e positividade e juntos nós iremos conscientizar as pessoas dessa doença terrível e procurar todas as opções de tratamento disponíveis. Será uma batalha difícil mas com o amor e apoio de todo mundo nós vamos vencê-la. Tom e Kelsey”, escreveram.

O The Wanted foi formado em 2009 com Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker e Nathan Sykes após audições no programa The X-Factor do Reino Unido e durou até 2013. Hits como “Glad You Came” e “Chasing the Sun” estouraram nas paradas de sucesso do Reino Unido e do mundo, deixando o quinteto famoso em diversos países. O grupo fez turnês mundiais, passando pelo Brasil em 2011.