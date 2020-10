2ª temporada de ‘His Dark Materials’ ganha data de estreia na HBO

Produção tem Dafne Keen, James McAvoy e Lin-Manuel Miranda no elenco

Divulgação/HBO Série da HBO deve retornar em 16 de novembro aos canais



A série da HBO protagonizada por Dafne Keen, James McAvoy e Lin-Manuel Miranda ganhou data de estreia da sua segunda temporada. De acordo com o site The Wrap, a produção retorna aos canais no dia 16 de novembro e terá novos nomes no elenco como Jade Anouka (Cleaning Up), Simone Kirby (Jimmy’s Hall e Peaky Blinders) e Terence Stamp. Anouka interpreta Ruta Skadi, uma bruxa rainha, que une forças com Serafina Pekkala (Ruta Gedmintas) contra o Magistério. Kirby é a Dra. Mary Malone, que chefia a Equipe de Pesquisa da Matéria Negra em uma universidade de Oxford em nosso mundo. Stamp será Giacomo Paradisi, o portador da Faca Sutil que vive na Torre dos Anjos em Cittàgazze.

‘His Dark Materials‘ é baseada na série de romances de Philip Pullman e acompanhará em sua nova temporada a história do segundo livro da saga, “The Subtle Knife”. A segunda temporada começa após Lord Asriel (James McAvoy) abrir uma ponte para um novo mundo, e Lyra (Dafne Keen), perturbada com a morte de seu melhor amigo, seguindo-o para o desconhecido. Nos novos episódios Lyra estará em uma estranha e misteriosa cidade abandonada – Cittàgazze – onde ela conhece Will (Ruth Wilson), que também está fugindo de um passado conturbado.

Assista ao teaser da 2ª temporada: