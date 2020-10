Robert Pattinson é visto pela primeira vez em público gravando como Bruce Wayne

Ator foi registrado gravando uma cena de funeral em Liverpool, no Reino Unido. No meio de pandemia, multidão se aglomerou para conseguir um registro

PA via Reuters Robert Pattinson foi filmado pela primeira vez em público como Bruce Wayne



O ator Robert Pattinson foi registrado nesta segunda-feira, 12, pela primeira vez em público como Bruce Wayne para uma gravação do filme The Batman, com estreia prevista para 4 de março de 2022. A cena, que mostra o personagem em um funeral, foi registrada em Liverpool, no Reino Unido. Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), uma multidão de pessoas se aglomerou para tentar registrar a passagem do ator no famoso edifício St George’s Hall, que abriga teatros e tribunais da cidade.

O diretor do filme, Matt Reeves, teria confirmado que a cena registrada na cidade de Liverpool mostraria um funeral. Nos registros, é possível ver Pattinson, de 34 anos, vestido de terno e gravata e com um guarda-chuva preto junto a outros atores figurantes trajados da mesma forma. Um forte esquema de segurança foi montado ao redor da cena para que nenhuma interrupção fosse registrada. Nos bastidores das filmagens, poucas das pessoas aglomeradas usavam máscaras de proteção.