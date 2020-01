Miley Cyrus chega a acordo em processo milionário que sofria por plágio

Reprodução Os advogados de Cyrus confirmaram à Revista Rolling Stone que as duas partes chegaram a um acordo no final do ano passado



A cantora Miley Cyrus chegou a um acordo no processo milionário que vinha sofrendo desde 2018 por violação de direitos autorais.

A ação movida pelo compositor jamaicano Michael May acusava a cantora de utilizar alguns trechos de sua música no hit de 2013 “We Can’t Stop”.

Os advogados de Cyrus confirmaram à Revista Rolling Stone que as duas partes chegaram a um acordo no final do ano passado. Os detalhes da conversa e o valor que será pago ao cantor jamaicano, no entanto, não foram revelados.

“We Can´t Stop” faz parte do quarto álbum de Miley Cyrus, “Bangerz”. Em 2013, a música atingiu o número 2 na Billboard Hot 100.

Ouças as duas músicas e tire as suas conclusões: