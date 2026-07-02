Morre cantor Neto Araújo, ex-vocalista do Cavaleiros do Forró

Neto Araújo, ex-integrante do Cavaleiros do Forró, morreu nesta quinta-feira, 2, aos 42 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais da Collo de Menina, banda da qual fazia parte.

Sem revelar a causa da morte, a postagem se despede do artista que “marcou para sempre a história da Collo de Menina”: “Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor.”

A mensagem continua: “A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava. Sua história seguirá viva na Collo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”.

O Cavaleiros do Forró também prestou a sua homenagem ao antigo integrante, ressaltando a carreira do artista dentro do grupo: “Neto fez parte da história da Cavaleiros do Forró, onde deixou sua voz, seu talento e sua dedicação, marcando uma importante fase da nossa trajetória.”

Criada no início dos anos 2000, Collo de Menina é uma banda paraibana, grupo que Araújo passou a integrar após sua saída do grupo Cavaleiros do Forró, formado em Natal.