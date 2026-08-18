Horários do Rock in Rio 2026: confira a programação completa do festival
Os horários dos shows do Rock in Rio 2026 já estão disponíveis. A programação completa pode ser consultada pelo aplicativo oficial do festival, que também reúne informações sobre serviços oferecidos na Cidade do Rock, como reserva de lockers e opções de transporte.
O Rock in Rio 2026 será realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Entre as atrações confirmadas estão Calvin Harris, Black Eyed Peas, Foo Fighters, Elton John e Maroon 5.
Opções de transporte para o Rock in Rio
Uma das alternativas oferecidas para chegar ao evento é o Primeira Classe, serviço de transporte com embarques em diferentes pontos do Rio de Janeiro e da Grande Rio. A operação também contempla fãs que partem de cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, com desembarque dentro da Cidade do Rock.
O público também poderá utilizar os serviços especiais do BRT. Serão três opções de transporte com trajetos diretos ou semidiretos até o Parque Olímpico, utilizando os corredores exclusivos do sistema para facilitar o deslocamento. A operação será feita com ônibus articulados.
A partir de 4 de setembro, quando começa o festival, o aplicativo também disponibilizará o mapa completo da Cidade do Rock. Os visitantes poderão consultar ainda as ativações das marcas parceiras e os horários das diferentes experiências oferecidas durante o evento.
Confira abaixo a programação completa, por dia e por palco:
Sexta, 4 de setembro
Palco Mundo
0h05 – Foo Fighters
21h20 – Rise Against
19h – The Hives
16h40 – Nova Twins
Palco Sunset
22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
20h10 – Hot Milk
17h50 – Detonautas convidam Biquini
15h30 – Di Ferrero
New Dance Order
1h30 – Steve Angello
0h0 – Giu x Carola
22h30 – Atkö
21h05 – Cat Dealers
Espaço Favela
19h10 – Rodrigo do CN
16h50 – Hitmaker
15h – GBZ7N
Palco Supernova
20h10 – Diogo Defante
18h – Venere Vai Venus
16h – Rock in Gil com Larissa luz
14h30 – Chady
Palco Global Village
19h10 – Paulinho Moska
16h50 – Leela
15h – Giovana Moraes
Sábado, 5 de setembro
Palco Mundo
0h05 – Avenged Sevenfold
21h20 – Bring Me The Horizon
19h – MGK
16h40 – Sepultura
Palco Sunset
22h50 – Bad Omens
20h10 – Poppy
17h50 – Black Pantera convida Nervosa
15h30 – Malvada convida Day Limns
New Dance Order
1h30 – James Hype
0h – Volkoder
22h30 – Camina Jun x Eli Iwasa
21h05 – Victor Lou
Espaço Favela
19h10 – Major RD
16h50 – Canto Cego
15h – Quantum
Palco Supernova
20h10 – Supercombo
18h – Lvcas
16h – Mc Taya
14h30 – Zerobadass
Palco Global Village
19h10 – Korzus
16h50 – Noturnall + Russell Allen
15h – Rhegia
Domingo, 6 de setembro
Palco Mundo
0h05 – Calvin Harris
21h20 – Black Eyed Peas
19h – Nelly
16h40 – Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
Palco Sunset
22h45 – Ne-Yo
20h10 – Jota Quest toca Tim Maia
17h50 – BaianaSystem
15h30 – Calema
New Dance Order
1h40 – Meduza
0h – Casa Bonita / Brisotti & Viot
22h30 – Liu
21h05 – Sofi Tukker
Espaço Favela
19h10 – Xamã
16h50 – Rael
15h – Budah
Palco Supernova
20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”
18h – Matanza Ritual
16h – Bayside Kings
14h30 – O Escritório
Palco Global Village
19h10 – Mohamed Ramadan
16h50 – Mãeana
15h – Bento Gil convida Flor Gil
Segunda, 7 de setembro
Palco Mundo
0h05 – Elton John
21h20 – Gilberto Gil
19h – Jon Batiste
16h40 – Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
22h45 – Laufey
20h10 – Péricles canta Motown
17h50 – Roupa Nova convida Guilherme Arantes
15h30 – Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order
1h30 – Fatboy Slim
0h – Aline Rocha
22h30 – Leo Janeiro & Simo Not Simon
21h05 – Max Styler
Espaço Favela
19h10 – Belo
16h50 – Mart’nália
15h – Tiee
Palco Supernova
20h10 – Alee
18h – Zeca Veloso
16h – Melly
14h30 – Maui
Palco Global Village
19h10 – João Bosco
16h50 – Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
15h – Wanda Sá
Sexta, 11 de setembro
Palco Mundo
0h05 – Stray Kids
21h20 – Alok – Keep Art Human
19h – Hwasa
16h40 – Nexz
Palco Sunset
22h45 – Jamiroquai
20h10 – PJ Morton
17h50 – Os Garotin convidam Duquesa
15h30 – Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order
1h – Neelix & Vegas
0h – Omiki
22h – Departamento
21h05 – Anna
Espaço Favela
19h10 – MC Cabelinho convida TZ da Coronel
16h50 – Puterrier & MC Carol
15h – Caio Luccas
Palco Supernova
20h10 – NandaTsunami
18h – Ananda
16h – Isa Buzzi
14h30 – Muse Maya
Palco Global Village
19h10 – Soulidifield
16h50 – Rio Bronx
15h – Lambateria com Félix Robatto
Sábado, 12 de setembro
Palco Mundo
0h05 – Maroon 5
21h20 – Demi Lovato
19h – J Balvin
16h40 – Pedro Sampaio
Palco Sunset
22h45 – Mumford & Sons
20h10 – João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
17h50 – Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
15h30 – Criolo, Amaro & Dino
New Dance Order
1h30 – Alok Pres. Rave The World
0h – Alok & Family – Ekanta & Swarup
23h – Gabe
22h – Adam Sellouk
21h05 – Bhaskar
Espaço Favela
19h10 – Timbalada
16h50 – Priscila Senna
15h – Soul de Brasileiro
Palco Supernova
20h10 – Delacruz
18h – Milo J
16h – Yago Oproprio
14h30 – Celo Dut
Palco Global Village
19h10 – Mestrinho
16h50 – Hamilton de Holanda
15h – Badi Assad
Domingo, 13 de setembro
Palco Mundo
0h05 – Twenty One Pilots
21h35 – Halsey
19h10 – Lola Young
17h – Ivete Sangalo
Palco Sunset
22h50 – Zara Larsson
20h20 – Marina Sena convida Céu
18h05 – Joelma convida Viviane Batidão
15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order
1h30 – John Summit
0h – Roddy Lima
22h30 – Illusionize
21h05 – Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka
Espaço Favela
19h10 – Dennis
16h50 – Suel
15h – Marvvila
Palco Supernova
20h10 – Lourena
18h – Sant
16h – Bruna Black
14h30 – Ar Baby
Palco Global Village
19h10 -Haley Smalls
16h50 – Lucy Alves
15h – Kynnie