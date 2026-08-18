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Horários do Rock in Rio 2026: confira a programação completa do festival

Entre as atrações confirmadas estão Calvin Harris, Black Eyed Peas, Foo Fighters, Elton John e Maroon 5

Estadão Conteúdo

rock in rio
O Rock in Rio 2026 será realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro Reprodução/X

Os horários dos shows do Rock in Rio 2026 já estão disponíveis. A programação completa pode ser consultada pelo aplicativo oficial do festival, que também reúne informações sobre serviços oferecidos na Cidade do Rock, como reserva de lockers e opções de transporte.

O Rock in Rio 2026 será realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Entre as atrações confirmadas estão Calvin Harris, Black Eyed Peas, Foo Fighters, Elton John e Maroon 5.

Opções de transporte para o Rock in Rio

Uma das alternativas oferecidas para chegar ao evento é o Primeira Classe, serviço de transporte com embarques em diferentes pontos do Rio de Janeiro e da Grande Rio. A operação também contempla fãs que partem de cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, com desembarque dentro da Cidade do Rock.

O público também poderá utilizar os serviços especiais do BRT. Serão três opções de transporte com trajetos diretos ou semidiretos até o Parque Olímpico, utilizando os corredores exclusivos do sistema para facilitar o deslocamento. A operação será feita com ônibus articulados.

A partir de 4 de setembro, quando começa o festival, o aplicativo também disponibilizará o mapa completo da Cidade do Rock. Os visitantes poderão consultar ainda as ativações das marcas parceiras e os horários das diferentes experiências oferecidas durante o evento.

Confira abaixo a programação completa, por dia e por palco:

Sexta, 4 de setembro

Palco Mundo

0h05 – Foo Fighters

21h20 – Rise Against

19h – The Hives

16h40 – Nova Twins

Palco Sunset

22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

20h10 – Hot Milk

17h50 – Detonautas convidam Biquini

15h30 – Di Ferrero

New Dance Order

1h30 – Steve Angello

0h0 – Giu x Carola

22h30 – Atkö

21h05 – Cat Dealers

Espaço Favela

19h10 – Rodrigo do CN

16h50 – Hitmaker

15h – GBZ7N

Palco Supernova

20h10 – Diogo Defante

18h – Venere Vai Venus

16h – Rock in Gil com Larissa luz

14h30 – Chady

Palco Global Village

19h10 – Paulinho Moska

16h50 – Leela

15h – Giovana Moraes

Sábado, 5 de setembro

Palco Mundo

0h05 – Avenged Sevenfold

21h20 – Bring Me The Horizon

19h – MGK

16h40 – Sepultura

Palco Sunset

22h50 – Bad Omens

20h10 – Poppy

17h50 – Black Pantera convida Nervosa

15h30 – Malvada convida Day Limns

New Dance Order

1h30 – James Hype

0h – Volkoder

22h30 – Camina Jun x Eli Iwasa

21h05 – Victor Lou

Espaço Favela

19h10 – Major RD

16h50 – Canto Cego

15h – Quantum

Palco Supernova

20h10 – Supercombo

18h – Lvcas

16h – Mc Taya

14h30 – Zerobadass

Palco Global Village

19h10 – Korzus

16h50 – Noturnall + Russell Allen

15h – Rhegia

Domingo, 6 de setembro

Palco Mundo

0h05 – Calvin Harris

21h20 – Black Eyed Peas

19h – Nelly

16h40 – Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

Palco Sunset

22h45 – Ne-Yo

20h10 – Jota Quest toca Tim Maia

17h50 – BaianaSystem

15h30 – Calema

New Dance Order

1h40 – Meduza

0h – Casa Bonita / Brisotti & Viot

22h30 – Liu

21h05 – Sofi Tukker

Espaço Favela

19h10 – Xamã

16h50 – Rael

15h – Budah

Palco Supernova

20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”

18h – Matanza Ritual

16h – Bayside Kings

14h30 – O Escritório

Palco Global Village

19h10 – Mohamed Ramadan

16h50 – Mãeana

15h – Bento Gil convida Flor Gil

Segunda, 7 de setembro

Palco Mundo

0h05 – Elton John

21h20 – Gilberto Gil

19h – Jon Batiste

16h40 – Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

22h45 – Laufey

20h10 – Péricles canta Motown

17h50 – Roupa Nova convida Guilherme Arantes

15h30 – Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

1h30 – Fatboy Slim

0h – Aline Rocha

22h30 – Leo Janeiro & Simo Not Simon

21h05 – Max Styler

Espaço Favela

19h10 – Belo

16h50 – Mart’nália

15h – Tiee

Palco Supernova

20h10 – Alee

18h – Zeca Veloso

16h – Melly

14h30 – Maui

Palco Global Village

19h10 – João Bosco

16h50 – Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

15h – Wanda Sá

Sexta, 11 de setembro

Palco Mundo

0h05 – Stray Kids

21h20 – Alok – Keep Art Human

19h – Hwasa

16h40 – Nexz

Palco Sunset

22h45 – Jamiroquai

20h10 – PJ Morton

17h50 – Os Garotin convidam Duquesa

15h30 – Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

1h – Neelix & Vegas

0h – Omiki

22h – Departamento

21h05 – Anna

Espaço Favela

19h10 – MC Cabelinho convida TZ da Coronel

16h50 – Puterrier & MC Carol

15h – Caio Luccas

Palco Supernova

20h10 – NandaTsunami

18h – Ananda

16h – Isa Buzzi

14h30 – Muse Maya

Palco Global Village

19h10 – Soulidifield

16h50 – Rio Bronx

15h – Lambateria com Félix Robatto

Sábado, 12 de setembro

Palco Mundo

0h05 – Maroon 5

21h20 – Demi Lovato

19h – J Balvin

16h40 – Pedro Sampaio

Palco Sunset

22h45 – Mumford & Sons

20h10 – João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira

17h50 – Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

15h30 – Criolo, Amaro & Dino

New Dance Order

1h30 – Alok Pres. Rave The World

0h – Alok & Family – Ekanta & Swarup

23h – Gabe

22h – Adam Sellouk

21h05 – Bhaskar

Espaço Favela

19h10 – Timbalada

16h50 – Priscila Senna

15h – Soul de Brasileiro

Palco Supernova

20h10 – Delacruz

18h – Milo J

16h – Yago Oproprio

14h30 – Celo Dut

Palco Global Village

19h10 – Mestrinho

16h50 – Hamilton de Holanda

15h – Badi Assad

Domingo, 13 de setembro

Palco Mundo

0h05 – Twenty One Pilots

21h35 – Halsey

19h10 – Lola Young

17h – Ivete Sangalo

Palco Sunset

22h50 – Zara Larsson

20h20 – Marina Sena convida Céu

18h05 – Joelma convida Viviane Batidão

15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

1h30 – John Summit

0h – Roddy Lima

22h30 – Illusionize

21h05 – Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

19h10 – Dennis

16h50 – Suel

15h – Marvvila

Palco Supernova

20h10 – Lourena

18h – Sant

16h – Bruna Black

14h30 – Ar Baby

Palco Global Village

19h10 -Haley Smalls

16h50 – Lucy Alves

15h – Kynnie

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