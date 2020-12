Morre o sambista Ubirany, do Fundo de Quintal, após complicações relacionadas à Covid-19

Artista tinha 80 anos e precisou ser internado depois de testar positivo para o coronavírus

Reprodução/Instagram/dududepaulaoficial Ubirany morreu aos 80 anos após ser diagnosticado com Covid-19



O sambista Ubirany, que integrava o grupo Fundo de Quintal, morreu aos 80 anos após complicações relacionadas à Covid-19. O falecimento do artista foi divulgado nas redes sociais do grupo: “É com grande lamento que o Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento, na manhã desta sexta-feira (11), de Ubirany Félix do Nascimento, ‘nosso querido’ Ubirany, aos 80 anos de idade. O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por Covid-19”. Os detalhes do velório e sepultamento ainda não foram divulgados e a assessoria de imprensa do grupo informou que os amigos e familiares estão de luto e “se manifestarão em momento oportuno e espontâneo”. O cantor Sereno, outro integrante do Fundo de Quintal, também chegou a ser diagnosticado com Covid-19 em abril, mas não precisou ser hospitalizado. Com grande importância no samba, o grupo foi formado no final da década de 1970 e segue até hoje na ativa.