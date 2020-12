Eliminado de ‘A Fazenda 12’, Mariano confessa: ‘Eu ficava com uma pessoa aqui fora’

Cantou viveu um affair com Jakelyne no reality e gerou polêmica ao comentar que tinha alguém fora do jogo

Reprodução/Record Mariano falou que entrou na casa ficando com uma pessoa



Mariano bateu na trave, mas não chegou até a final de “A Fazenda 12”. O peão foi eliminado a uma semana da final e, em sua participação na “Cabine de Descompressão”, ele falou sobre o fato de ter vivido um affair com Jakelyne mesmo tendo uma pessoa fora do jogo. Na casa, quem fez a fofoca sobre o assunto foi Luiza Ambiel e, fora do reality, o peão esclareceu as coisas. “Eu comentei isso com alguém na festa e comentei com a Jake que eu ficava com uma pessoa aqui fora. Eu não tinha um relacionamento, um namoro, mas eu nunca estou sozinho na verdade. A gente sempre tem alguém. Inclusive, a Luiza, eu presenciei ela falando que tinha uma pessoa que ela também ficava aqui fora e não era um relacionamento”, afirmou. Segundo o cantor, ele chegou a dizer para a miss que tinha ficado chateado com o fato de estar magoando uma pessoa fora do reality por causa da relação deles. “Quando ela [a Luiza] fez toda aquela cena, eu já tinha conversado com a Jake”, finalizou Mariano garantindo que com ele as coisas são sempre claras.