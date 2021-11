Morre Reny de Oliveira, ex-integrante do grupo Os Atuais, por complicações da Covid-19

Antigo grupo do artista lamentou sua morte nas redes sociais; corpo do músico será cremado

Reprodução/Facebook/Os Atuais Reny de Oliveira morreu após ter complicações relacionadas à Covid-19



O músico Reny de Oliveira, ex-integrante do grupo Os Atuais, morreu na manhã desta terça-feira, 16, aos 67 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado na UTI do hospital Hospital Dom Bosco, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O corpo do artista será cremado na próxima quarta-feira, às 9h, conforme foi informado por Rogério da Silva Bonetz, empresário do artista, à Jovem Pan. O empresário, que também era sócio e amigo pessoal do músico, também fez um desabafo nas redes sociais. “Não tenho palavras pra descrever a dor que estou sentindo. Meu grande amigo e companheiro. Quanto a trabalhos, quantas produções fizemos juntos, quanto aprendizado tive contigo, quantas oportunidades e portas se abriram para mim desde que você me procurou, lá em 2007. Agradeço a Deus por ter te conhecido, por termos trabalhado juntos todos estes anos”, escreveu no Facebook.

O grupo Os Atuais, no qual Reny fez parte por mais de três décadas, também lamentou a morte morte do artista nas redes sociais: “Difícil acreditar que nosso Reny nos deixou. Descanse em paz, eterno ídolo do grupo Os Atuais”. O músico foi responsável pela composição de grandes sucessos da banda de Tucunduva que recebeu o apelido de “Os Reis do Baile”. Ele deixou Os Atuais definitivamente em 2017 após algumas idas e vindas e, após sua saída, ele formou a banda Reny e Barco do Amor, na qual se apresentou até esse ano.