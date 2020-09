Grupo de k-pop BLACKPINK vai ganhar documentário na Netflix

O ano das BLACKPINK será coroado com um documentário na Netflix, “Light Up The Sky”. A plataforma de streaming anunciou a novidade na terça-feira (8), e o filme acompanhará Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé em bastidores de shows e gravações, além de revelar imagens pessoas das quatro integrantes de um dos maiores grupos de k-pop. O lançamento do doc será em 14 de outubro.

A Netflix também divulgou que as cantoras ganharão ícones de usuários no catálogo – ou seja, será possível escolher o rosto de uma delas para personalizar o perfil na plataforma. Neste ano, o BLACKPINK quebrou recorde com o videoclipe “How You Like That”, que se tornou o mais visto em 24h no YouTube, mas foi desbancado pelo também grupo de k-pop BTS. Elas também lançaram parcerias com Lady Gaga e Selena Gomez.

BLACKPINK: Light Up the Sky — an all-access documentary about one of the world's most popular groups — premieres in your area on October 14!

Oh and that’s not all … on October 14, these music icons will also become Netflix profile icons pic.twitter.com/b9t00VnEMO

— Netflix (@netflix) September 9, 2020