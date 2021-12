Palmeiras foi o terceiro assunto mais procurado no Google do Brasil em 2021

As duas conquistas da Copa Libertadores da América em 2021 transformaram o Verdão no clube mais buscado no site no ano

Foto: NAYRA HALM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras ganhou a Libertadores da América em 2021



As duas conquistas da Copa Libertadores da América em 2021 transformaram o Palmeiras no clube mais buscado no Google do Brasil no ano. Mais do que isso, o Verdão foi o terceiro assunto mais procurado no site, ficando atrás dos termos “Marília Mendonça”, cantora que morreu em um trágico acidente, e “Eurocopa”, torneio de seleções do Velho Continente disputado entre junho e julho. Completam o top 5 as palavras “Libertadores” e “Brasileirão”, as duas competições mais cobiçadas pelos torcedores de futebol no país.

Com as mudanças no calendário provocadas pela pandemia do novo coronavírus, o Palmeiras disputou a final da Libertadores 2020 com o Santos somente em janeiro deste ano. Campeão, o time de Abel Ferreira voltou a disputar o torneio continental, faturando o troféu novamente, desta vez diante do Flamengo, em 27 de novembro. Os títulos, sem dúvida, contribuíram para o Alviverde superar Corinthians, São Paulo, Paris Saint-Germain e Santos, os outros quatro times mais procurados no Google.

Ainda no mundo esportivo, a Olimpíada de Tóquio foi o acontecimento mais pesquisado na plataforma, à frente de “vacina contra a Covid-19”, “WhatsApp fora do ar”, “Caso henry Borel” e “Caso Lazaro”. A atleta olímpica mais buscada foi Rebeca Andrade, primeira ginasta brasileira a ser campeã em uma edição de Jogos. Na sequência, os mais procurados no Google do Brasil foram: Isaquias Queiroz (canoagem), Simone Biles (ginasta dos EUA), Rayssa Leal (skate) e Ítalo Ferreira (surfe).