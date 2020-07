Nova plataforma de streaming chega ao Brasil com lives de Luísa Sonza e Emicida

Luísa Sonza faz o primeiro show pela plataforma BeApp nesta quinta-feira (16), às 22h

A plataforma de live streaming BeApp, fundada há cerca de três meses, chega ao Brasil nesta quinta-feira (16) e reuniu um time de peso para celebrar a novidade. O app terá lives de Luísa Sonza, Emicida, JottaPê, MC Fioti, Rashid e outros artistas até o próximo dia 13 para promover o início das operações no país. Sonza abre as celebrações hoje, às 22h, em transmissão exclusiva pelo aplicativo. A promessa é de 365 dias consecutivos de shows com artistas brasileiros.

O Brasil é o primeiro país fora da América do Norte onde a plataforma vai atuar. “Naturalmente, a rica herança da cultura musical brasileira garantiu que o Brasil fosse o primeiro mercado a ser lançado pelo BeApp fora da América do Norte. Adoramos o Brasil e mal podemos esperar para colocar os músicos brasileiros, de todas as esferas da vida, na vanguarda desse processo de descoberta”, disse Ray Smith, fundador da empresa, em comunicado divulgado à imprensa.

Veja abaixo a agenda completa das apresentações:

16/07 – Luísa Sonza

16/07 – Sarah Stenzel

17/07 – DJ Meme

19/07 – Trepanado

20/07 – Flux Zone

23/07 – Elana Dara

24/07 – MC Fioti

26/07 – Rashid

28/07 – Eli Iwasa

29/07 – The Otherz

31/07 – MC JottaPê

02/08 – Emicida

09/08 – Kamau

13/08 – Fióti