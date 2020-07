Cinema será principal entretenimento no pós-pandemia, revela pesquisa

Ida ao cinema é o passeio que mais faz falta para os jovens, ficando na frente até de passeios ao ar livre

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Pesquisa ainda revelou que 80% dos jovens pretendem manter frequência aos cinemas depois da pandemia



O cinema é o passeio de entretenimento que mais faz falta durante a pandemia, segundo pesquisa divulgada pelo movimento #JuntosPeloCinema nesta quarta-feira (15). Para 75% dos entrevistados, o cinema será prioridade no retorno das atividades pós-quarentena. Em segundo lugar ficou passeios ao ar livre, com 37,5% dos votos; 80% dos jovens ainda afirmam que, no futuro, a frequência de ida ao cinema deve se manter igual ou maior ao que era antes da pandemia.

A pesquisa online foi feita com mais de 27 mil pessoas, entre 16 e mais de 65 anos, com renda de menos de R$ 800 e mais de R$ 15 mil por mês, de todas as regiões do Brasil. O público que deu prioridade ao cinema na pesquisa recebe renda de até R$ 2.165,00, e considerou que assistir filmes é uma opção mais econômica que outros tipos de entretenimento, como shows e espetáculos teatrais.

Para 70% dos pesquisados que frequentavam o cinema mais de uma vez por mês, a volta deve acontecer no primeiro mês de reabertura das salas, respeitando as medidas de segurança. Segundo 98%, o cinema é associado a sentimento positivos, em palavras como “diversão”, “filmes” e “pipoca”.

*Com Estadão Conteúdo