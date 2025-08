‘Novo processo de carreira’, revela Veigh ao se despedir de Dos Prédios 

Cantor se apresentou em São Paulo junto de Matuê e Buda

Reprodução/Instagram/@maisa Presente no festival Meli Music, a atriz Maisa registrou em vídeo a participação de Veigh



Budah, Veigh e Matuê deixaram o estádio Paulo Machado de Carvalho pequeno na última sexta-feira (1º). Os artistas se apresentaram na primeira edição do Meli Music, com presença marcada de muitos fãs no local. A primeira performance da noite foi da cantora Budah. Com estilo love song, a artista surpreendeu o público com sua presença de palco e cantou grandes sucessos do álbum Púrpura como “Maré”.

No intervalo das apresentações, o DJ não deixou a energia abaixar e tocou no lado nostálgico do público, relembrando sucessos dos anos 2000 como Katy Perry, Justin Bieber e Ney-o. Além disso, Tasha e Tracie, acompanhadas da atriz e apresentadora Maisa, convidaram fãs para disputar batalhas de rima ao vivo, explorando talentos além do palco.

O segundo show foi comandado por Thiago Veigh, um dos artistas mais ouvidos do Brasil, e que levou os fãs à loucura. O cantor se despediu do álbum Dos Prédios, que o levou ao sucesso estrondoso e revelou para a Jovem Pan sua música preferida: “’Vida Chic’, gosto muito, para mim essa música é demais”. Ele também aproveitou para falar sobre a transição de projetos: “Vou trazer mais músicas do EVOM, será um outro processo, até mesmo de carreira”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para encerrar a noite, Matuê subiu ao palco com seus grandes sucessos como “Banco”, “Isso é Sério”, e “Imagina Esse Cenário”, que é uma parceria com Veigh — ambos cantaram juntos, deixando a noite ainda mais especial para os fãs. A segunda edição do Meli Music acontece dia 17 de outubro, com shows de Luísa Sonza, Mc Livinho e Carol Biazin.