No aniversário de 10 anos, One Direction lança site e nova versão de hit

Ex-integrantes da boyband compartilharam mensagens nas redes sociais agradecendo aos fãs pela jornada compartilhada

Divulgação One Direction pausou atividades em 2015 e quatro dos integrantes seguem em carreira solo



O grupo One Direction completa dez anos nesta quinta-feira (23) e, para celebrar a data, preparou um conteúdo especial para os fãs. Um site que reúne raridades da boy band foi lançado, além de uma nova versão para a música “What Makes You Beautiful”, que ganhou um clipe vertical para as redes sociais. Na plataforma, foram reunidas imagens de bastidores e uma linha do tempo com a trajetória do grupo até o hiato, em 2015. Também é previsto o relançamento de EPs com remixes, gravações ao vivo e acústicas, além de novas playlists nas plataformas streaming.

Nas redes sociais, os ex-integrantes integrantes do One Direction celebraram a data. “Tenho lutado para por em palavras o quão grato eu sou por tudo que aconteceu nos últimos dez anos. Vi coisas e lugares que só tinha sonhado enquanto crescia. Eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com algumas das pessoas mais incríveis, e ganhei amizades que sei que serão meu tesouro para o resto da vida. Nada disso seria possível sem o apoio que vocês nos deram durante a jornada”, escreveu Harry Styles.

Liam Payne compartilhou no Instagram a mensagem de texto que enviou ao pai quando soube que tinha entrado para o grupo. “Que jornada. Eu não tinha ideia do que estávamos fazendo quando enviei essa mensagem para meu pai há dez anos, no momento exato em que a banda foi formada. Obrigado a todos que nos apoiaram ao longo dos anos e aos meninos por compartilharem isso comigo”, compartilhou.

I’ve been struggling to put into words how grateful I am for everything that’s happened over the last ten years. I’ve seen things and places that I’d only ever dreamt of when I was growing up. pic.twitter.com/yfAv8aUpbe — Harry Styles. (@Harry_Styles) July 23, 2020

Louis Tomlinson também agradeceu aos fãs e aos companheiros de banda. “Muitas memórias inacreditáveis, sem mencionar que não tem um dia que eu não pense nisso. Estou muito orgulhoso de cada um individualmente. E para os fãs, as pessoas que nos deram oportunidades maravilhosas, vocês são incríveis”. Niall Horan também marcou a data em suas redes sociais: “É uma parte tão importante de nossas vidas e sempre será. Um brinde aos meninos e obrigado a todos vocês que nos apoiaram nos últimos 10 anos”.

O One Direction pausou as atividades em 2015, pouco depois de Zayn Malik deixar o grupo. Desde então, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan têm apostado em suas carreiras solos.

Confira o vídeo: