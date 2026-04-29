Jovem Pan > Entretenimento > Música > Otto Alencar defende Caetano Veloso em sabatina de Messias; cantor agradeçe

Otto Alencar defende Caetano Veloso em sabatina de Messias; cantor agradeçe

O senador Marcio Bittar afirmou CCJ do Senado, que o artista ‘pegou em armas’ durante a ditadura militar

  • Por Fernando Keller
  • 29/04/2026 16h50
  • BlueSky
Edilson Rodrigues/Agência Senado/AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Otto Alencar e Caetano Velloso O presidente da CCJ disse que o cantor 'só pegou a vida inteira em violão'

O senador Marcio Bittar (PL-AC) afirmou, durante a sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que Caetano Veloso “pegou em armas” durante a ditadura militar nesta quarta-feira (29).

Após a declaração, Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ, interveio e afirmou que o cantor “só pegou a vida inteira em violão”. Caetano Veloso agradeceu a fala em publicação no X. “Tenho horror a armas! Como bem foi dito, me muno apenas do violão, da palavra e da canção. Abraçaço”.

O artista também disse que o que foi dito por Bittar era “mais uma FAKE NEWS repetida com tanta convicção”.

O atual advogado-geral da União passa por sabatina na CCJ do Senado após ser indicado por Lula (PT) à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >