Otto Alencar defende Caetano Veloso em sabatina de Messias; cantor agradeçe

O senador Marcio Bittar afirmou CCJ do Senado, que o artista ‘pegou em armas’ durante a ditadura militar

Edilson Rodrigues/Agência Senado/AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente da CCJ disse que o cantor 'só pegou a vida inteira em violão'



O senador Marcio Bittar (PL-AC) afirmou, durante a sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que Caetano Veloso “pegou em armas” durante a ditadura militar nesta quarta-feira (29).

Após a declaração, Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ, interveio e afirmou que o cantor “só pegou a vida inteira em violão”. Caetano Veloso agradeceu a fala em publicação no X. “Tenho horror a armas! Como bem foi dito, me muno apenas do violão, da palavra e da canção. Abraçaço”.

O artista também disse que o que foi dito por Bittar era “mais uma FAKE NEWS repetida com tanta convicção”.

Meu agradecimento ao senador @ottoalencar por restabelecer a verdade e desfazer mais uma FAKE NEWS repetida com tanta convicção. Tenho horror a armas! Como bem foi dito, me muno apenas do violão, da palavra e da canção. Abraçaço. https://t.co/CwuX4pDs6d — Caetano Veloso (@caetanoveloso) April 29, 2026

O atual advogado-geral da União passa por sabatina na CCJ do Senado após ser indicado por Lula (PT) à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso.