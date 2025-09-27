Paul McCartney canta ‘Help!’ por completo pela primeira vez em 60 anos

Evento ocorreu durante show no Santa Barbara Bowl, nos Estados Unidos; ex-beatle evita músicas que tenham sido escritas por John Lennon

MJ Kim/Divulgação/ O ex-beatle Paul McCartney



Paul McCartney cantou a música “Help!”, um clássico dos Beatles, de forma completa pela primeira vez em quase 60 anos. O fato se deu durante show no Santa Barbara Bowl, nos Estados Unidos, na sexta-feira (26). O local, que tem capacidade para apenas cerca de 4,5 mil pessoas, também contou com uma política de privacidade que impediu que os fãs entrassem com celulares para assistir ao show. Por isso, apenas um vídeo gravado de longe foi disponibilizado na internet até o momento.

Segundo informações da revista Rolling Stone, a última vez em que o artista havia tocado a música de forma completa se deu em 12 de dezembro de 1965, no Capitol Theater, em Cardiff, no País de Gales. Paul McCartney chegou a tocar um trecho de “Help!” em show de 1990, durante sua turnê Flowers In The Dirt, numa compilação com partes de músicas de John Lennon, seu parceiro musical nos Beatles, com quem teve desavenças após o fim da banda.

No caso, a versão teve menos de um minuto de duração. O ex-beatle tem o costume de evitar tocar músicas que tenham sido escritas por Lennon. Não há confirmação se “Help!” deve passar a fazer parte da rotina de setlists do cantor, ou se foi um caso isolado.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas