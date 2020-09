Confira as novidades que chegam às plataformas de streaming em setembro

Jovem Pan destaca as principais novidades que chegam à Netflix, Prime Video e Globoplay neste mês

Fotos: Divulgação/Montagem: Jovem Pan Novas séries e filmes, além de clássicos estão entre as novidades dos streamings em setembro



Tem muita coisa boa chegando às plataformas de streaming em setembro! Os destaques ficam para a segunda temporada de “The Boys“, no Prime Video, que também adiciona as nove temporadas de “Grey’s Anatomy“, além de “American Horror Story: 1984”. No Globoplay, as novelas “Laços de Família” e “Meu Bem, Meu Mal” estão entre as estreias. Já a Netflix está repleta de novidades que chegam ao seu catálogo neste mês. O filme “Enola Holmes“, com Millie Bobby Brown e Henry Cavill, a série “Ratched”, de Ryan Murphy, e a sequência de comédia de horror “A Babá: Rainha da Morte” estão entre os lançamentos imperdíveis do streaming. Confira abaixo outras novidades.

Netflix

Away (série) – 4 de setembro

A astronauta Emma Green (Hilary Swank) comanda a primeira expedição humana rumo a Marte. Mas, para embarcar na perigosa jornada, ela precisará deixar para trás o marido e a filha adolescente.

Ratched (série) – 18 de setembro

Esta série dramática de Ryan Murphy, cuja história se passa antes do filme “Um Estranho no Ninho” (1975), conta a fascinante origem da enfermeira Ratched (Sarah Paulson).

Enola Holmes (filme) – 23 de setembro

Quando a irmã adolescente de Sherlock Holmes descobre que a mãe desapareceu, ela decide procurá-la e acaba revelando uma grande conspiração que pode mudar o rumo da história. Com Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill e Sam Claflin.

O Diabo de Cada Dia (filme) – 16 de setembro

Desesperado para salvar a esposa que está morrendo, um homem recorre a orações e a medidas extremas. Drama gótico do diretor Antonio Campos, com Tom Holland e Bill Skarsgård.

Lady Bird – A Hora de Voar (filme) – 22 de setembro

Em meio a desafios amorosos, familiares e conflitos internos, uma adolescente (Saoirse Ronan) sonha em fazer faculdade bem longe de casa. Dirigido por Greta Gerwig.

A Babá: Rainha da Morte (filme) – 10 de setembro

Dois anos após sobreviver a um culto satânico, Cole vive outro pesadelo: o ensino médio. Mas os demônios do passado continuam infernizando sua vida.

Afonso Padilha: Alma de pobre (especial de comédia) – 3 de setembro

Neste especial hilariante, o comediante Afonso Padilha revisita suas origens humildes e conta histórias da infância.

Prime Video

The Boys (2ª temporada) – 4 de setembro

Ainda mais intensa e insana, na segunda temporada os The Boys encontram-se foragidos da Justiça, procurados pelos Super, e tentando, desesperadamente, reagrupar e lutar contra Vought. Escondidos, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) tentam se ajustar a uma nova realidade, com Billy Butcher (Karl Urban) desaparecido. Ao mesmo tempo, Starlight (Erin Moriarty) procura encontrar seu lugar no grupo The Seven, enquanto Homelander (Antony Starr) se concentra para assumir o controle total.

Grey’s Anatomy (Temporadas 1-16) – 15 de setembro

As 16 temporadas do drama médico de maior duração da história da TV chegam ao Amazon Prime Video em setembro. A série é centrada em Meredith Grey (Ellen Pompeo), uma aspirante a cirurgiã e filha de uma das melhores cirurgiãs, Dra. Ellis Grey, que passa por desafios profissionais e pessoais junto com outros cirurgiões do Seattle Grace Hospital.

American Horror Story (Temporada 9) – 20 de setembro

No verão de 1984, Brooke Thompson (Emma Roberts) e seus amigos vão trabalhar no acampamento Redwood, o lugar mais frequentado por jovens nas férias de verão. Porém, algum tempo depois, eles passam a ser perseguidos pelo serial killer Benjamin Richter, que está buscando vingança após muito tempo preso em um sanatório.

Tell Me A Story (Temporadas 1-2) – 25 de setembro

Uma antologia dos contos de fadas, a série transforma histórias clássicas dos contos das crianças em um conto assustador que envolve amor, ganância, perda, vingança e assassinato. Em sua primeira temporada, a trama mistura Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria.

Halloween (filme) – 8 de setembro

Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas, dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Jogos Vorazes: A Esperança – O Final (filme) – 20 de setembro

Se recuperando do choque de ver Peeta (Josh Hutcherson) contra si, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) é enviada ao Distrito 2 pela presidente Coin (Julianne Moore). Lá, ela ajuda a convencer os moradores locais a se rebelarem contra a Capital. Com todos os distritos unidos, começa o ataque decisivo contra o presidente Snow (Donald Sutherland).

O Grinch (filme) – 27 de setembro

O rabugento Grinch faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.

Globoplay

Bates Motel (série) – 1 de setembro

A série que acompanha a juventude de Norman Bates, o famoso assassino do clássico “Psicose”, de Alfred Hitchcock, já está disponível no Globoplay. Na trama, conhecemos um jovem rapaz que é bastante apegado à mãe e precisa lidar com estranhas mortes que sempre acontecem ao ser redor — as quais ele acredita não ter nenhuma ligação.

Laços de Família (novela) – 14 de setembro

A novela de Manoel Carlos finalmente chegar ao catálogo do streaming da Globo. Na trama, Helena, uma empresária de 45 anos, se envolve em um acidente de carro com Edu, um médico de 25. A diferença de idade é apenas um dos ingredientes nesse polêmico romance, que ainda envolve Camila, a filha de Helena.

Meu Bem, Meu Mal (novela) – 28 de setembro

A novela do início dos anos 90 acompanha a história do presidente da Venturini Designers, que sofre por ter de conviver com Ricardo, fruto da traição de sua falecida mulher com seu amigo. Lázaro faz de tudo para comprar os 30% das ações da empresa que Ricardo possui, mas o rapaz não abre mão.

Diário de um Confinado (temporada 2) – sem data confirmada

Gravado à distância, Bruno Mazzeo retrata o dia a dia de um cidadão de classe média que acaba se vendo obrigado a tocar a vida dentro de casa durante a quarentena do novo coronavírus.

As Novas Aventuras de Christine (série) – sem data confirmada

Estrelada por Julia Louis-Dreyfus, a história acompanha Christine, uma mãe divorciada que faz malabares com sua vida para poder lidar com a maternidade, o trabalho, e a relação com seu ex-marido e a nova namorada dele, que por sinal, tem o mesmo nome que ela.