Pré-venda dos shows de Taylor Swift no Brasil desespera fãs: ‘Como assim já esgotou?’

Cantora americana se apresenta dia 18 de novembro no Rio de Janeiro e dias 25 e 26 de novembro em São Paulo

Reprodução/Instagram/taylorswift Taylor Swift fará três shows no Brasil e novembro deste ano



A pré-venda dos shows que Taylor Swift vai realizar no Brasil este ano começou nesta terça-feira, 6, às 10h. Em menos de meia hora, os fãs da cantora americana passaram a relatar nas redes sociais que alguns setores já estavam esgotados. Essa primeira etapa de vendas é exclusiva para os compradores dos shows que a artista realizaria no Brasil em 2020, mas precisaram ser cancelados devido a pandemia. A T4F, empresa responsável pelas vendas, reforçou aos fãs pelas redes sociais: “Se você não faz parte do grupo de compradores dos shows de 2020 habilitado para essa pré-venda, não entre na fila, pois sem o código de acesso, você não conseguirá comprar os ingressos. Aguarde as próximas etapas de vendas”. A abertura para o público geral acontece na próxima segunda-feira, 12. “Peguei posição 6 mil na fila e esgotou todas as meias, menos da pista comum, que é a 50 km do palco. Estou muito triste”, postou uma pessoa no Twitter 20 minutos após a abertura das vendas. “Mais de 140 mil na fila. Saiam daqui seus curiosos”, escreveu outra. “Já esgotou a cadeira inferior de SP dia 25”, lamentou mais uma. “Gente, como assim já esgotou?”, publicou um fã. “Esgotou tudo, eu repito, esgotou tudo”, acrescentou outro. Os shows de Taylor fazem parte da “The Eras Tour” e estão marcados para 18 de novembro no Estádio Nilton Santos – Engenhão, no Rio de Janeiro, e para 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.

Peguei posição 6k na fila e esgotou todas as meias menos da pista comum que é a 50km do palco tô mto trister — B̷̗͆́͛͝r̶̩͚̻̪̐̽̈́̆̈́̀̈́ÿ̴̡̞͙͙̪͕̯̫͍̼́̈́͒̓n̵̢͗̔͐̿͗͜o̶̅̎͘ (@brblf) June 6, 2023

COMO ASSIM ESGOTOU MEIA NAOOOOO — gabriel Rio N1 (@juwmpsuit) June 6, 2023

160 mil pessoas na fila pra uma pre venda EXCLUSIVA pra quem comprou a lover fest…. vei e essa guerra???? te odeio taylor swift pq vc não é uma artista indie independente?pic.twitter.com/0xg570zUtW — pepe (@pecatelli) June 6, 2023

KKKKKKKKKKK MAIS DE 140 MIL NA FILA. SAIAM DAQUI SEUS CURIOSOS #BrasilTSTheErasTourpic.twitter.com/ABkf9yROSe — nuno 🏳 survived the great war (@metmidnights) June 6, 2023

cadeira inferior esgotou, vão se fuder todos vocês #BrasilTSTheErasTour — geovana 𓆚 (@mg_version) June 6, 2023

meu deus tao dizendo que esgotou pista premium e cadeira superior em 13 fucking minutos — junior (@taylonswft) June 6, 2023

já esgotou a cadeira inferior de sp dia 25 😭😭😭 — 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡𝗛𝗔 (@leaobalisas) June 6, 2023