Prima de Michael Jackson leiloa bolsa de soro que teria sido usada pelo cantor

Reprodução/YouTube Marsha Stewart, prima de Michael Jackson, vai leiloar bolsa de soro que teria sido usada por ele



Uma prima de Michael Jackson está leiloando uma bolsa de soro e outros equipamentos para infusão intravenosa que teriam sido usados pelo cantor antes da morte dele, em 2009. Segundo Marsha Stewart, ela pegou os materiais da cama do rei do pop pouco depois de ele morrer. A parente do cantor ainda diz que o kit tem até gotas de sangue do artista. O item macabro será leiloado por uma casa especialista, que espera vender por US$ 2.500 (cerca de R$ 14 mil).

Segundo Marsha Stewart, ela tem esse kit desde a morte de Michael Jackson. Ela conta que entrou no quarto onde o músico foi encontrado morto, na mansão dele em Los Angeles, e a bolsa de soro tinha um líquido branco parecido com leite. Na verdade, era uma solução de propofol, um anestésico, que já evaporou desde então. Michael Jackson morreu em junho de 2009, aos 50 anos de idade, vítima de uma overdose de sedativos — entre eles, o próprio propofol.