Produtora de Harry Styles anuncia shows no Brasil em 2022

Empresa, contudo, não informou quais serão os locais e datas das novas apresentações

Reprodução/Instagram Cantor tinha shows marcados em São Paulo e no Rio de Janeiro antes da pandemia começar



A produtora Live Nation anunciou nesta terça, 18, que o cantor inglês Harry Styles fará shows no Brasil em 2022. A empresa publicou um vídeo nas redes sociais em que não cita diretamente o nome do artista ex-membro do grupo One Direction, mas faz referência a uma música dele: aparece a sigla “TPWK”, da música “Treat People With Kindness”. Na legenda, mais mensagens cifradas: “Acendam as luzes” para a música ‘Lights Out’ e ‘tempos dourados’ para ‘Golden’, além de ‘o amor está no ar’, referência ao nome da turnê, ‘Love on Tour’. Styles tinha dois shows programados no Brasil para outubro de 2020, em São Paulo e Rio de Janeiro, mas a pandemia acabou cancelando os planos. Ainda não foram divulgados os locais e datas das novas apresentações em território nacional.