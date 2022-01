‘BBB 22’: Após disputa por cama, Laís dispara: ‘Já tem meu voto’

Dermatologista não gostou do comportamento de sister e conversou com Eslovênia e Rodrigo

Reprodução/ TV Globo Laís não gostou da atitude de sister em disputa por camas



O BBB já começou com tudo. No segundo dia do reality, a dermatologista Laís já sabe em quem votar no primeiro paredão. Durante a tarde desta terça-feira, 18, a médica conversou com Eslovênia e Rodrigo no quarto Lollipop e relembrou comportamento da cantora Naiara Azevedo, minutos depois de entrar, quando foi escolher uma cama. “Ela chegou aqui nesse quarto e falou: ‘Vou ficar nesse quarto’. E ficou assim: ‘Cadê a cama?’. Aí ela sentou na cama de casal, e aí disseram: ‘A Laís está aí’. O Vinicius que ia dormir comigo, entendeu? Aí, ela pegou e falou assim: ‘A Laís ronca?’. Aí eu virei para ela e falei assim: ‘Não, eu não ronco’. Tipo, ela não sabia quem era a Laís, entendeu?”, explicou a dermatologista aos colegas.

“Aí, ela pegou a cama da parede e falou assim: ‘Gente, sou privilegiada, a cama encostada na parede’. Tipo assim, cheguei, peguei a melhor cama que eu queria. E falou: ‘Ótimo, eu prefiro ir para o outro quarto porque eu não gosto de ninguém encostando em mim na cama. Ela tinha acabado de chegar, sentou e soltou uma dessa. Pronto, tem meu voto”, disparou. Naiara causou incômodo nos brothers por suas preferências e foi uma das participantes mais comentadas nas redes sociais com #ForaNaiara nas primeiras horas de programa.