Pussycat Dolls anunciam três shows no Brasil para junho

Reprodução/Instagram Pela primeira vez no país, grupo fará três apresentações no segundo semestre de 2020



Após a especulação no mês passado, foi confirmado nesta quarta-feira (11) que as Pussycat Dolls trarão sua nova turnê para o Brasil no segundo semestre.

As apresentações acontecem nos dias 13, 16 e 18 de junho nas cidades de São Paulo (SP), Uberlândia (MG) e Ribeirão Preto (SP). Os ingressos para a capital paulista já podem ser adquiridos pelos fãs, enquanto nas demais cidades as entradas estarão disponíveis a partir do dia 17.

Esta será a primeira passagem da girlband pelo país. Formado em 2003, o grupo fez um hiato de dez anos e retornou, em 2020, com a inédita “React”.

Com exceção de Melody Thornton, as Pussycat Dolls retornaram com sua formação original: Nicole Scherzinger, Jessica Sutta, Carmit Bachar, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts.