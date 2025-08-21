Rapper Lil Nas X é preso em Los Angeles por andar seminu

Artista, conhecido pelo sucesso “Old Town Road”, caminhava pela Ventura Boulevard, uma importante avenida da cidade na área de Studio City, vestindo apenas cueca e botas de cowboy

Reprodução/Instagram Rapper americano Lil Nas X foi hospitalizado e detido pela polícia de Los Angeles



O rapper americano Lil Nas X foi hospitalizado e detido pela polícia de Los Angeles na madrugada desta quinta-feira (21), após ser encontrado vagando seminu pelas ruas. O artista, conhecido pelo sucesso “Old Town Road”, caminhava pela Ventura Boulevard, uma importante avenida da cidade na área de Studio City, vestindo apenas cueca e botas de cowboy.

Um vídeo, divulgado pelo site TMZ, mostra o músico de 26 anos andando pela rua, aparentemente desorientado. Nas imagens, ele é visto se dirigindo a um motorista que o filmava, mencionando uma festa e, em certo momento, colocando um cone de trânsito na cabeça. Em sua interação com a pessoa que gravava, Lil Nas X expressou seu desagrado por telefones e pediu o aparelho para, segundo ele, “jogá-lo longe”.

A polícia de Los Angeles confirmou ter recebido chamados sobre um homem nu caminhando pela rua pouco antes do amanhecer. De acordo com as autoridades, ao chegarem ao local, o suspeito avançou contra os agentes. Ele foi então detido por agressão a um policial e levado a um hospital local por suspeita de uma possível overdose. Fontes policiais indicaram que o rapper, cujo nome verdadeiro é Montero Hill, pode enfrentar acusações formais após receber alta hospitalar. Até o momento, não houve um pronunciamento oficial por parte dos representantes de Lil Nas X sobre o ocorrido.

*Com informações da AFP