Pocah é pedida em casamento durante ‘Mais Você’: ‘Você é o amor da minha vida’; assista

Reprodução/Rede Globo/30.04.2021 A cantora Pocah foi pedida em casamento pelo produtor musical Ronan Souza



Penúltima eliminada do “BBB 21”, Pocah foi a atração principal do “Mais Você” na manhã desta sexta-feira, 30. O que a cantora não esperava era que, ao final de sua conversa com Ana Maria Braga, ela seria pedida em casamento pelo seu noivo, Ronan Souza. Antes da surpresa, a cantora falou sobre seus desentendimentos com Gil, João e Juliette no decorrer do programa e sobre os erros que a levaram a ser a décima quinta eliminada do reality show, com 73,16% dos votos. Sobre a formação do paredão, a artista afirmou que “quis dar uma de jogadora”. Pocah foi chamada de “planta” diversas vezes pelos telespectores por não ter sido uma jogadora ativa. “Eu estava sentindo que ia sair desde a formação do paredão. Eu não agi por estratégia, não sabia o que estava fazendo. Se eu tivesse seguido o meu coração, seria diferente. Ao invés de ter salvado o Fiuk, deveria ter salvado o Gil. Espero que as pessoas vejam o quanto foi difícil para mim. Poderia ter agido diferente, me arrependo e não me envergonho”, afirmou a ex-participante. Indicada pela líder Juliette, Pocah recebeu o poder de salvar um participante do penúltimo paredão e escolheu o cantor. “Eu me arrependo sim de não ter salvo o Gil. Se não, eu teria mais tempo na casa e não teria sofrido o quanto eu sofri”, completou.

A artista também comentou sobre como foi aceitar o convite para ser parte do Camarote. “Quando eu recebi o convite, eu topei de cara. Não titubeei. Eu fiz isso por mim, pelos meus sonhos e pela minha filha, que merece um futuro brilhante”, disse. Sobre a ida ao BBB, Pocah conta que sua filha, apesar de ter apenas 5 anos, já sabia para onde a mãe estava indo. “Ela sabe, ela sempre soube [o que era o Big Brother Brasil]. Ela não é uma criança de cinco anos, ela é uma anã de 35 anos. Eu tenho muito a aprender com ela”, brincou a cantora. “Todos os dias que apertava lá dentro, eu pensava nela e só nela”, desabafou. O vídeo do reencontro entre as duas tirou lágrimas dos telespectadores. Em relação a sua trajetória, Pocah afirmou que se sentiu muito envergonhada e triste após a primeira briga com o Gil. “Não foi legal”, afirmou. Fora da casa mais vigiada do Brasil, no entanto, a ex-participante se divertiu relembrando do desentendimento com o economista nas primeiras semanas de jogo e do xingamento que recebeu do colega de confinamento, que a chamou de “basculho”. A palavra no Recife, de onde Gil veio, é uma gíria para se referir a “um resto de algo, algo que é jogado fora”. “Eu esperei tanto por esse momento, porque eu não lembrava o que ele tinha falado”, contou. Sobre a discussão com Juliette após ter votado na maquiadora, Pocah avalia que errou com a amiga. “Eu reconheço que não respeitei o tempo dela. Foi totalmente desnecessário. Eu quero levar a nossa amizade para a vida. Aconteceu, a gente segue amigas”, afirmou. Sobre a troca de farpas com João depois da dinâmica de formação de pódio, Pocah disse que não guarda ressentimentos e que espera encontrar o professor aqui fora. “O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro.”

A sister ainda aproveitou o momento para pedir desculpas pelo posicionamento da sua equipe, que puxou “Fora, Arthur” no penúltimo paredão. O instrutor de crossfit era um dos grande parceiros de Pocah no jogo. “Acredito que tenham feito para me proteger, mas fiquei triste. Peço desculpas ao Arthur. Quanto à postura do Ronan, fiquei feliz por ele ter defendido o Arthur.” Na época, apesar do posicionamento oficial da equipe, o namorado de Pocah escreveu que não podia puxar um multirão contra o instrutor. “Umas das decisões mais difíceis que já tomei. Mas lealdade vale mais. Respeito todos os posicionamentos de amigos, mas não dá pra sermos fora Arthur. Está sendo o momento mais difícil da minha vida ficar longe dela, mas ele segurou a onda pra ela. E a felicidade dela é a minha”, postou o companheiro da cantora. Pocah se emocionou com a atitude do namorado, mas o que ela não esperava é que Ronan apareceria ao vivo no programa. A ex-participante recebeu homenagens em vídeo da amiga e cantora Pabllo Vittar e do namorado, que apareceu pessoalmente no palco do “Mais Você”. O produtor musical entrou e a pediu em casamento de joelhos. “É lógico [que eu aceito]. Você é o amor da minha vida! Tô noiva real, vamos casar”, comemorou.

Confira o vídeo do pedido de casamento: