Gosta da ‘cachorrada’? Relembre as brigas que agitaram o ‘BBB 21’

Edição foi cheias de brigas provocadas pelo Jogo da Discórdia, ciúmes, votos e alianças

Reprodução/Globo Gilberto brigou com Pocah e também protagonizou uma discussão com Arthur no 'BBB 21'



O “BBB 21” estreou com a promessa de ser o big dos bigs, e no quesito “brigas” ele não deixou a desejar. A edição, que está na sua reta final, contou com muitos desentendimentos e chegou a levantar sérias questões como abuso psicológico, relacionamento tóxico e racismo. Claro que ver as pessoas sofrendo dentro casa não é legal, mas em muitos momentos foi divertido ver uma cachorrada, como diria Gil do Vigor, na casa mais vigiada do Brasil. Karol Conká foi a sister que protagonizou as brigas mais polêmicas da edição, já o doutorando em economia perdeu o controle algumas vezes e arrancou muitas risadas do público com bordões como: “O Brasil está lascado” e “Eu estou indignado”. Por outro lado, Lumena confundiu o público com termos como “fenotipicamente” em meio às discussões, já Arthur e Fiuk são a prova viva de que cão que ladra não morde. As dinâmicas do Jogo da Discórdia foram as que mais desestabilizaram os brothers, e o que era falado no programa ao vivo acabava repercutindo na casa depois. Como o apresentador Tiago Leifert sempre diz, o público gosta de um “fogo no parquinho” e, por isso, a Jovem Pan listou as principais brigas desta edição:

Lucas x Kerline

Logo na primeira festa do “BBB 21” houve um desentendimento entre Lucas Penteado e Kerline. Tudo começou porque o cantor quis bancar o cupido na festa e a primeira eliminada do programa disse: “E se eu quisesse pegar o cupido?”. Lucas achou que Kerline estava demonstrando interesse por ele, mas quando o ator se declarou, ela se esquivou. O brother, que acabou desistindo do programa, disse que Kerline estava brincando com o coração dele. Ambos choraram e foram consolados pelos colegas de confinamento. Indicada pelo líder, Kerline foi eliminada pelo público, já Lucas, que tinha irritado outras pessoas na mesma festa, passou a ser o alvo da casa.

Lucas x Karol Conká

O ator até se desentendeu com Nego Di e Projota – cantor por quem Lucas deixou claro que tinha uma grande admiração –, mas o que chamou mesmo a atenção do público foi a relação do artista com Karol Conká. Isso porque a rapper começou a perseguir o colega de confinamento e chegou a ser acusada pelo público de abuso psicológico. Um dos momentos mais marcantes da edição foi quando Karol fez Lucas sair da mesa na hora do almoço porque não queria ouvir a voz dele enquanto comia. Os dois também se desentenderam em um programa ao vivo, durante um Jogo da Discórdia. Karol chamou Lucas de “merd*”, mandou ele não olhar no rosto dela e ainda falou para o brother: “Respeita a mamacita”. Essas situações colaboraram para a rapper receber o título de vilã da edição.

gente, isso aqui é desumano. Karol acaba de expulsar o Lucas da cozinha porque ela queria almoçar e segundo ela “ele não calava a boca” ALGUÉM TIRA ESSA MULHER DESSE PROGRAMA #BBB221 #ForaKarolConka #kobraconka pic.twitter.com/JOOwcbCDeg — maria (@holydrewn) February 1, 2021

Bil x Karol Conká x Carla Diaz

A imagem de Karol ficou ainda mais manchada quando ela se desentendeu com Carla Diaz por causa de Arcrebiano. Interessada no modelo, a rapper começou a dizer para os outros participantes que queria ficar com Bil. Durante uma festa, a sister insistiu e acabou arrancando um beijo do brother. O problema é que a relação não se desenvolveu e, em uma outra festa da edição, Karol disse a Carla que as pessoas da casa estavam dizendo que a atriz estava interessada no modelo, mas na verdade era ela quem estava espalhando esse boato, pois estava com ciúmes. Espantada, a ex-Chiquititas foi falar com alguns participantes sobre o assunto e, quando Karol descobriu, foi tirar satisfação com Carla, que a essa altura já estava no quarto dormindo. “Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta”, disse Karol, que também mandou a atriz calar a boca e zombou dos seus trabalhos na televisão. Bil não viu essa confusão e acabou não interferindo, algo que fez ele ficar com fama de “covarde” e ser criticado por Projota no Jogo da Discórdia.

Karol acordou Carlinha pra lavar a roupa suja e acusar a pitica de ter feito a cabeça das outras garotas.

Gente, ela tem noção do quanto de câmeras que essa casa tem? Estamos contigo, Carla! 💙 (Vídeo / Reprodução Globoplay) pic.twitter.com/HiIxK2MQEK — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) February 7, 2021

Lumena x Juliette

O primeiro desentendimento de Lumena na casa foi quando alguns homens da edição decidiram se maquiar e fazer um desfile com trejeitos femininos. A psicóloga repreendeu a atitude dos participantes e disse que fora do jogo muitas mulheres transexuais sofriam com o preconceito por serem quem são. Ela discutiu com Caio, que chegou a cogitar desistir do jogo, mas o atrito que mais chamou atenção envolvendo a psicóloga foi com Juliette. A primeira briga aconteceu quando a paraibana foi fazer o Raio-X e ficou muito tempo no confessionário e, com isso, ela limitou o tempo de outros participantes, que precisam se dividir para cumprir essa tarefa no tempo disponibilizado pela edição do programa. “Você tirou o meu direito de me expressar”, reclamou Lumena. A paraibana disse que a psicóloga podia colocar sua raiva para fora e ela rebateu dizendo que Juliette não precisava dizer o que ela tinha que fazer.

eu passei mal de rir dela nesse dia véi kkkkkkkkkkkkkkk eu tava começando a gostar da juliette aí mas o tanto que eu defendi a lumena nessa tour do confessionario, que mico https://t.co/DaFarQqbUt — bianca (@deitaderrima) April 22, 2021

Outro momento tenso entre as duas, que chegou a virar meme, foi quando Juliette tentou fazer uma reunião com os participantes no jardim e irritou Lumena ao dizer: “Eu elogiei a roupa de Lumena e ela entendeu que eu estava com inveja ou querendo me apropriar, sei lá”. A psicóloga, que não estava perto da paraibana, saiu do seu lugar com o braço esticado e o dedo apontado para a sister e disse: “Essa informação que você trouxe é falsa. Não coloque ações inexistentes na nossa relação”.

Falta menos de 1 semana p acabar o programa Qual o assunto entre Juliette, Gil e Camilla? LUMENA

Sentei , mandei sentar.. PREGUIÇAAAAAAA#BBB21 pic.twitter.com/f8E7bRO2gj — Maria Zelda (@MariaZelda1) April 28, 2021

Gilberto x Pocah

Quem também protagonizou muitas brigas na edição foi Gilberto e uma delas foi com Pocah. A discussão aconteceu após o Jogo da Discórdia, pois a funkeira achou que o doutorando em economia tinha questionado seu caráter no programa ao vivo. Os ânimos se exaltaram e Pocah disse que Gil sempre partia para a gritaria. “Sou barraqueiro, e daí? Você acha que é só porque você tem milhões [de seguidores], você é poderosa”. A cantora disse que Gil do Vigor gostava de fazer um “show” para se aparecer na casa. “Não vim do lixo para perder para basculho, meu amor”, rebateu o doutorando. Pocah interrompeu a briga para perguntar o que era “basculho” e, claro, o momento virou meme. A briga seguiu com eles trocando mais ofensas e palavrões.

O que a Pocah acha que tá fazendo: VT pra se destacar e conquistar o público

O que ela tá fazendo: dando mais força pro Gil chegar na final #BBB21 pic.twitter.com/OmCoBGf6XP — Ms. Lemos (@carlinha) February 16, 2021

Gilberto x Arthur

Outro momento em que Gilberto se descontrolou e chegou a pedir para o público tirar ele do jogo foi quando descobriu que Arthur estava falando na casa que Gil votava em Fiuk. O doutorando ficou sabendo da fofoca pelo próprio filho de Fábio Jr. e, incentivado por Karol Conká, foi tirar satisfação com o crossfiteiro de Conduru, que estava dormindo e ficou irritado por ter sido acordado para discutir sobre o assunto. Quando Gil estava saindo do quarto, Arthur disse que ele era um “zé ruela do caralh*” e o doutorando se descontrolou, foi para o jardim e começou a gritar: “Vota em mim todo mundo, pronto, acabou. Eu me revolto, eu estou indignado. Eu não aguento mais. Chega! Me bota no paredão. Eu quero sair, chega! Meu Deus, me tira daqui. Vota em mim todo mundo, eu vou para o paredão e saio. Ninguém aqui tem coragem de assumir o que falou”. Gil precisou ser controlado por seus amigos na casa e, depois da confusão, foi tirar satisfação com Karol, que foi quem “incentivou” a discussão.

o Gil surtou mas vou passar pano porque imagina espalharem uma coisa pra casa toda ficar te acusando de algo que você não fez???? #BBB21 pic.twitter.com/SVPHjuQXFy — bea (@artedelena) February 20, 2021

Camilla de Lucas x Karol

O descontrole de Gilberto dividiu a opinião dos brothers e, por conta disso, outra briga agitou o “BBB 21”. A discussão, desta vez, foi entre Karol Conká e Camilla de Lucas, tudo porque a rapper se incomodou com o fato da influenciadora digital não se posicionar contra ou a favor de Gil. “O problema, Camilla, é que você tem um lado e está tudo certo. O problema é que não dá para ficar de um lado. Não é a palavra da Karol contra a do Gil, é a nossa palavra contra o do Gil, ele colocou o nosso nome em uma situação que não é verídica. A gente fala de um jeito, ele entende de um jeito e leva de outro [para as pessoas], isso é perigosíssimo”, afirmou a cantora. Camilla disse que não estava de nenhum lado e Karol rebateu dizendo que a sister realmente não estava do lado dela e a briga se intensificou. “Você quer jogar uma pessoa contra a outra, só que eu sou Camilla de Lucas, não sou idiota não. Você pode ser a Karol Conká brava lá fora, mas aqui tem outra brava também”, disse a influenciadora. A rapper começou a dizer que Camilla estava promovendo uma competição entre mulheres pretas e a sister falou que não se tratava de militância, mas de uma questão de afinidade.

toda vez que eu vejo esse vídeo da briga da camilla de lucas e da karol conka eu paro pra ver de tão perfeita que a camilla foi: #bbb21 pic.twitter.com/hfUgGIAJlS — daniel (@daneldix) April 26, 2021

Sarah x Rodolffo

A amizade de Sarah e Rodolffo durou pouco dentro do “BBB 21”. Após se afastarem de Juliette e acabarem com o G3, Sarah e Gil se aproximaram de Rodolffo e Caio. A amizade ia bem até que o doutorando, que era o líder da semana, resolveu votar no cantor sertanejo porque não gostou de um comentário preconceituoso que ele fez sobre o fato de Fiuk usar vestido em uma festa. O problema é que Rodolffo foi perguntar para Sarah qual seria o voto de Gil do Vigor, mas a sister, que era a melhor amida do doutorando na casa, fingiu que não sabia que o líder ia indicar ele. O sertanejo foi surpreendido com a indicação ao vivo e, desde então, cortou relações e passou a ter Gil e Sarah como suas primeiras opções de voto, algo que magoou a consultora de marketing. Em uma das poucas votações abertas da edição, o sertanejo não se importou em votar em Sarah, que chorou e, apoiada por Gilberto, discutiu com o cantor por conta da atitude dele.

Queeeima Kengaral

tô amando essa votação aberta..

😂😂😂😂😂

O Gil tá só ódio balançando as perninhas. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Gente o Gil | Meu deus o Gil | paredao | Rodolffo | Sarah | Juliette | bbb | fogo no parquinho #bbb21 pic.twitter.com/4InyVmuRMv — 𝓐𝓷𝓷𝔂𝓷𝓱𝓪™🇧🇷🌹🌵 (@Anninha_26) March 29, 2021

João Luiz x Rodolffo

O cantor também se envolveu em outra polêmica dentro do “BBB 21” que acabou colaborando para a sua saída do jogo. Rodolffo, que pegou o monstro da semana, comparou a peruca da sua fantasia de homem das cavernas ao cabelo black power de João Luiz. Na hora, o professor de geografia não teve reação, mas acabou expondo o caso durante um Jogo da Discórdia. João chorou e contou o que tinha acontecido ao vivo, e o cantor voltou a dizer que a peruca do monstro era parecida com o cabelo de João, que se revoltou e rebateu dizendo que não era um homem das cavernas e que cuidava do seu cabelo. Tiago Leifert decidiu fazer um intervalo para João se acalmar e o brother foi consolado por outros participantes da casa.

Todo mundo sabe que o João Luiz saiu por ter a coragem de expor o racismo que sofreu por parte do Rodolffo, vocês só estavam esperando ele cair num paredão, JOÃO LUIZ VOCÊ FEZ HISTÓRIA#BBB21 pic.twitter.com/1J6mVeayrn — Mundinho Gil do Vigor (@Rayane25Azevedo) April 23, 2021

Fiuk x Arthur

No mesmo Jogo da Discórdia, outra briga agitou os ânimos na casa. Arthur e Fiuk não se deram bem desde o começo do programa e, além de votos, eles trocaram algumas farpas na casa, mas essa foi a primeira vez que eles realmente bateram de frente um com outro. O cantor criticou o crossfiteiro durante a dinâmica e Arthur pediu para ele falar olhando na cara dele. Fiuk, então, olhou para o brother e, quando terminou de falar, foi xingado. O filho de Fábio Jr. pediu para Arthur repetir e eles começaram a se encarar. O affair de Carla Diaz na casa chegou a levantar para bater de frente com o cantor e outros participantes precisaram intervir para eles não partirem para agressões físicas. Depois disso, Fiuk ficou com medo de cruzar com Arthur na casa e chegou a ir “escoltado” por Juliette até a geladeira para pegar um chocolate.