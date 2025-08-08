Relembre os maiores sucessos de Arlindo Cruz

Cantor iniciou sua carreira nas rodas de samba do Cacique de Ramos na década de 1970 e alcançou notoriedade nacional como integrante do grupo Fundo de Quintal, onde permaneceu por 12 anos

Arlindo Cruz deixa um legado de inúmeras composições que embalaram gerações e se tornaram verdadeiros hinos em todo o Brasil



O sambista e compositor Arlindo Cruz, ícone do samba, morreu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 66 anos. O artista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em março de 2017 e, desde então, enfrentava as sequelas. Dono de uma voz marcante e de um talento ímpar para o cavaquinho e o banjo, Arlindo Cruz deixa um legado de inúmeras composições que embalaram gerações e se tornaram verdadeiros hinos em todo o Brasil.

Nascido em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro, Arlindo iniciou sua carreira nas rodas de samba do Cacique de Ramos na década de 1970 e alcançou notoriedade nacional como integrante do grupo Fundo de Quintal, onde permaneceu por 12 anos. Sua obra atravessou o samba e o pagode, consolidando-o como uma figura central na história da música brasileira.

Relembre maiores sucessos de Arlindo Cruz

1. Meu Lugar (2007)

Em “Meu Lugar”, Arlindo Cruz exalta Madureira como um berço da cultura afro-brasileira, destacando a religiosidade e o samba. A letra homenageia figuras e tradições locais, como o jongo, e as icônicas escolas de samba Império Serrano e Portela. A música retrata o cotidiano vibrante do bairro e a simplicidade de seu povo, transformando-se em uma declaração de orgulho e pertencimento. É uma celebração afetiva que imortaliza a identidade cultural e a alma do subúrbio carioca.

2. O Show Tem Que Continuar

“O Show Tem Que Continuar” de Arlindo Cruz usa algumas metáforas musicais para retratar uma crise em um relacionamento, onde a falta de harmonia é comparada a instrumentos dessincronizados. Após isso, a canção evolui para uma mensagem de esperança e superação, defendendo a busca por um “novo tom” para a reconciliação. O refrão se tornou um símbolo de força para seguir em frente e reconstruir, mesmo diante das adversidades. 3. O Que é o Amor?

A música “O Que É o Amor?” de Arlindo Cruz explora a dificuldade de definir o amor, tratando-o como um sentimento subjetivo e transformador que é mais vivido do que explicado. A letra aborda as contradições do amor, reconhecendo tanto seu potencial para causar dor quanto sua capacidade de curar e trazer luz. No fim, a canção celebra o amor como uma força de esperança e superação, mesmo diante de suas incertezas.

4. Camarão que Dorme a Onda Leva/Bagaço da Laranja