Revista Rolling Stone atualiza lista das 500 melhores músicas de todos os tempos

Topo é de Aretha Franklin, com ‘Respect’; mais da metade do ranking foi alterado desde a última versão

EFE Aretha Franklin ocupa o topo do ranking das melhores músicas de todos os tempos feito pela Rolling Stone



Maior publicação especializada em música no mundo, a revista Rolling Stone atualizou sua lista das 500 melhores músicas de todos os tempos. O novo ranking, divulgado nesta quarta-feira, 15, tem diversos artistas novos, como BTS, Billie Eilish, Lil Nas X, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Ariana Grande, Kanye West e Rihanna, que começaram a carreira ou fizeram sucesso após a última versão ser lançada em 2004. No entanto, o top-20 ainda privilegia as músicas antigas, já que apenas quatro das que estão no topo foram lançadas após a virada do milênio e a primeira colocação pertence a ‘Respect’, música de Aretha Franklin lançada em 1967.

Ainda assim, a Rolling Stone destacou as novidades na lista. “Mais de metade das músicas – 254 no total – não estavam presentes na antiga lista, incluindo um terço do Top 100. O resultado é uma visão mais expansiva e inclusiva do Pop, música que continua reescrevendo sua história com cada batida”, escreveu a revista. O resultado foi alcançado através da participação de mais de 250 artistas, músicos e produtores, além de jornalistas e empresários do ramo da música. Cada um destes enviou um top-50 e então, tudo foi avaliado pela Rolling Stone. Mais de 4 mil músicas receberam votos.

Confira os 20 primeiros do ranking: