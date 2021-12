Rock In Rio 2022 anuncia shows de Green Day e Avril Lavigne; veja novas atrações

Trio liderado por Billy Joe Armstrong se apresentará no palco Mundo dia 9 de setembro, completando a agenda de show do segundo fim de semana do festival

Reprodução/Twitter @rockinrio Trio foi anunciado como headliner do Palco Mundo para o dia 9 de setembro



A organização do Rock In Rio 2022 anunciou a banda americana Green Day como a última atração headliner do festival. O trio liderado por Billy Joe Armstrong se apresentará no Palco Mundo na noite do dia 9 de setembro, a única que ainda não havia tido nenhum show confirmado. Além da banda, o grupo Fall Out Boy e o cantor Billy Idol também foram anunciados. A atração brasileira da noite será a banda de rock Capital Inicial, liderada pelo vocalista Dinho Ouro Preto. Com o anúncio, todos os sete headliners do Rock In Rio 2022 estão confirmados, sendo eles: Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N’Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa. Além disso, a cantora canadense Avril Lavigne também foi anunciada e se apresentará no Palco Sunset no mesmo dia. O festival, que foi adiado por causa da pandemia de Covid-19, acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na cidade do Rio de Janeiro.