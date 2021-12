Obama divulga lista de filmes preferidos de 2021 com vencedores e candidatos ao Oscar; confira

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 60, divulgou sua tradicional lista de fim de ano com seus filmes favoritos de 2021. A relação deste ano, divulgada nesta quinta-feira, 16, conta com 14 produções, incluindo filmes vencedores do Oscar 2021 e produções que despontam como favoritas para o próximo ano da premiação. Dentre os filmes escolhidos, está Judas e o Messias Negro, filme que levou duas estatuetas para casa, incluindo de Melhor Ator Coadjuvante. Além dele, o longa bósnio Quo Vadis, Aida? também esta na lista. O Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor, dois dos principais concorrentes na próxima temporada de premiações, também estão na lista. Além de publicar a relação completa, Obama falou que “cada um desses filmes conta uma história poderosa e espero que você goste deles tanto quanto eu”. Em 2020, o filme brasileiro Bacurau esteve presente na lista do ex-presidente.

Next up are my favorite movies of the year. Each of these films tells a powerful story, and I hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/peFGiaTvby

— Barack Obama (@BarackObama) December 16, 2021