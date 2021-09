Com Camila Cabello, ‘Cinderela’ dá novos propósitos aos protagonistas, mas não foge do clássico

Filme estreia dia 3 de setembro na Amazon Prime com covers de músicas de Ed Sheeran e Nico & Vinz

'Cinderela' estreia na Amazon Prime Video dia 3 de setembro



Os elementos clássicos do famoso conto de fadas estão presentes no novo live-action de “Cinderela”, da Amazon Prime Video, mas a história segue um curso diferente, uma vez que os personagens centrais possuem novos propósitos. A personagem-título, interpretada pela cantora e compositora Camila Cabello, é uma jovem que sonha em ter seu real nome, Ella, conhecido por seu talento como estilista e casar não está em seus planos. Já o príncipe, vivido pelo ator Nicholas Galitzine, não sonha em ser rei e deseja que seu casamento aconteça por amor – e não para ampliar o domínio territorial do seu reino. O longa, que entra no catálogo da plataforma de streaming no próximo dia 3 de setembro, também dá uma nova justificativa para a vilania da madrasta, papel de Idina Menzel, a estrela da Broadway que dá voz a personagem Elsa na versão original da animação “Frozen”.

A participação especial do ator Billy Porter, apresentado no filme como “Fado Madrinho”, também dá um novo tom na conhecida história. Além das mudanças na trama, a trilha sonora também foi pensada para soar como atual, sendo que, por vezes, as músicas destoam do cenário de época no qual o filme se passa. A trilha sonora de “Cinderala”, no entanto, promete agradar e entrar para a playlist de muita gente, já que conta com covers de sucessos como Perfect, de Ed Sheeran, Am I Wrong, de Nico & Vinz. Mas não se engane, nem tudo é novidade. Um baile feito para o príncipe encontrar uma noiva, vestido sendo transformado com mágica e sapatinho perdido após a meia-noite são alguns dos elementos já conhecidos que foram mantidos no longa.

O filme musical de Kay Cannon aposta em uma trama leve, sem grandes empasses e com dramas que se resolvem com certa facilidade. O rei do ator Pierce Brosnan, por exemplo, tenta ser durão, mas amolece fácil ao lidar com a “rebeldia” do filho, que recusa o casamento arranjando. Nesse meio tempo, o rei também demonstra vulnerabilidade em cenas cômicas com a atriz Minnie Driver, que interpreta uma rainha que tem como maior desejo ser ouvida pelo marido. O filme marca a estreia de Camila Cabello como atriz. A artista cubana, que integrou o grupo Fifth Harmony, cumpre bem o papel da sonhadora, e desastrada, princesa, mas ela se destaca mesmo por sua potência vocal. Com uma mensagem de que é possível conquistar seus sonhos, o live-action é uma boa pedida para quem gosta de uma comédia romântica musical.