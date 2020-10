Quinta temporada de ‘This is Us’ estreia no Brasil um dia depois dos EUA

O lançamento da season 5 na Fox Premium conta com dois episódios seguidos e começará a ser exibida no país nesta quarta-feira, 28

A temporada trará temas atuais como a pandemia do coronavírus no mundo e o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos



Notícia boa para os fãs da série “This is Us“: a estreia da quinta temporada foi antecipada para a noite de terça-feira, 27, nos Estados Unidos e irá estrear hoje no Brasil. O lançamento da season estava marcada para 11 de novembro, mas foi adiantada por conta das eleições americanas, que acontecerá na próxima semana. A estreia na Fox Premium conta com dois episódios seguidos e começará a ser exibida no Brasil nesta quarta-feira, 28. A temporada trará temas atuais como a pandemia do coronavírus no mundo e o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos. “Foi muito importante para mim – e para nós – exibir esses episódios antes da eleição. Não porque são políticos, mas porque acho que são difíceis e esperançosos, e sentimos que era importante colocá-los na TV agora, sem outra intenção que não essa. Além do que, isso também criou uma correria intensa”, disse o criador da série, Dan Fogelman, em entrevista ao Deadline.

Nesta temporada, o conflito entre os irmãos Randall (Sterling K. Brown) e Kevin (Justin Hartley) se intensifica por causa de divergências no tratamento de Alzheimer da mãe dos personagens, Rebecca (Mandy Moore). A trama de Kevin também será aprofundada: Madison (Caitlin Thompson), melhor amiga da irmã gêmea do personagem, está grávida do ator. A gravidez, que aconteceu após um sexo casual entre os dois, promete mudar a vida do ator. A TV Globo comprou os direitos de exibição da série, mas ainda não anunciou quando começa a exibir “This Is Us”. É esperado que a série reforce a grade da emissora em 2021, que deve contar com menos produções originais.